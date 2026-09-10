Jaipur: कंबल में छुपाकर जेल के अंदर मोबाइल चला रहा था पूर्व MLA, तलाशी में पकड़ा गया

पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि मोबाइल फोन जेल के अंदर कैसे पहुंचा। साथ ही यह भी पता लगाया जाएगा कि जेल में रहने के दौरान पूर्व विधायक ने मोबाइल के जरिए किन-किन लोगों से संपर्क किया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस संबंध में बलजीत यादव से पूछताछ की जाएगी। उनके मोबाइल की कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) भी खंगाली जा सकती है, ताकि जेल के भीतर से किए गए संपर्कों की जानकारी सामने आ सके।