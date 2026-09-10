राजस्थान निकाय चुनाव में दांव पर साख: जयपुर से जोधपुर-उदयपुर तक बीजेपी और कांग्रेस के सामने बागी बने ‘रोड़ा’

राजस्थान निकाय चुनाव में वार्ड छोटे हैं, लेकिन दांव बड़ा है। जयपुर से जोधपुर, श्रीगंगानगर से उदयपुर तक बीजेपी-कांग्रेस के सामने सिर्फ एक दूसरे की चुनौती नहीं, बल्कि अपने ही बागी और निर्दलीय भी बड़ी परेशानी बने हुए हैं। राजधानी जयपुर के 150 वार्डों में मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और मंत्रियों की सियासी पकड़ की परीक्षा है। जोधपुर में पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री के प्रभाव क्षेत्रों के बीच दोनों दलों के बागी मुकाबले को पेचीदा बना रहे हैं।

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