Rajasthan: भाजपा ने 7 और बागी नेताओं को 6 साल के लिए पार्टी से निकाला, अब तक 48 नेताओं पर गिरी गाज

मोहन लाल कुमावत वार्ड अध्यक्ष वार्ड नंबर एक, छीतर मल शर्मा पूर्व पार्षद, नेमी चंद सैन मंडल उपाध्यक्ष विधाधर नगर, हरि शंकर बोहरा पूर्व पार्षद, दिनेश कांवट पूर्व पार्षद, चंदा कुमावत महिला मोर्चा, कमलेश तिवारी, भाजपा कार्यकर्ता, महर्षि शर्मा, भाजपा कार्यकर्ता, पंकज गोयल भाजपा कार्यकर्ता, राजेश सालोदिया, वार्ड अध्यक्ष वार्ड नंबर 17, नारायण सोनी भाजपा कार्यकर्ता, श्रीमती समा राठौड़, राजू अग्रवाल पूर्व पार्षद, जय वशिष्ठ पूर्व पदाधिकारी किसान मोर्चा, शंकर शर्मा पूर्व पार्षद, शंकर शर्मा पूर्व पार्षद , रमेश चन्द्र सैनी, पूर्व पार्षद, स्वाति परनामी, पूर्व पार्षद, मुकेश किराड, प्रदेश उपाध्यक्ष एससी मोर्चा, बीना मेठी, पूर्व पार्षद प्रत्याशी, नरेश शर्मा मंडल महामंत्री, विक्रम सिंह तंवर पूर्व पार्षद, शिव सोनी पूर्व पार्षद, श्रीमती बरखा सैनी, पूर्व पार्षद और अविनाश सैनी पूर्व अध्यक्ष किसान मोर्चा।