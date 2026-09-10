Rajasthan Nikay Chunav: पहले बाड़ेबंदी की थी तैयारी, लेकिन वोटिंग खत्म होते ही भाजपा-कांग्रेस ने अचानक बदली रणनीति

भीलवाड़ाः भाजपा ने अपने सभी 70 प्रत्याशियों को बुधवार देर रात बाड़ेबंदी के लिए बुला लिया।

श्रीगंगानगरः भाजपा और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों को एक जगह जुटाया।

बाड़मेरः कांग्रेस ने प्रत्याशियों को बाड़ेबंदी में लिया। एक कांग्रेस प्रत्याशी को कथित रूप से ले जाने की कोशिश हुई, लेकिन पुलिस और समर्थकों ने उसे छुड़ा लिया।

सिरोही और चित्तौड़गढ़ः कांग्रेस ने देर रात प्रत्याशियों को बाड़ेबंदी में ले लिया।

जैसलमेरः भाजपा ने भी प्रत्याशियों को एकजुट करने की कवायद शुरू की।

अलवरः नगर निगम और नगर पालिका मालाखेड़ा के प्रत्याशियों को बुलाने का संदेश भेजा गया।

रामगंजमंडी: भाजपा 3 निर्दलीय समेत 39 प्रत्याशी को खैराबाद ले गई है। कांग्रेस के 35 प्रत्याशी व दो निर्दलीय झालावाड़ ले जाए गए।

सीकरः पलसाना में भाजपा उम्मीदवारों को फोन कर एक जगह बुला लिया गया है।

दौसाः महवा में भाजपा-कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों को आधी रात को एक जगह बला लिया।