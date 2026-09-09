राजस्थान निकाय चुनाव : अरनोद नगर पालिका ने रचा इतिहास, 91.98 प्रतिशत मतदान के साथ बना नंबर वन

अरनोद में सबसे अधिक मतदान वार्ड नंबर 15 में हुआ। यहां कुल 336 मतदाताओं में से 327 ने मतदान किया। मतदान प्रतिशत 97.32 प्रतिशत रहा। इसके बाद वार्ड नंबर 7 में 96.86 प्रतिशत और वार्ड नंबर 2 में 96.17 प्रतिशत मतदान हुआ। वार्ड नंबर 14 में 95.45 प्रतिशत तथा वार्ड नंबर 3 में 93.40 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। यानी अरनोद के शीर्ष पांच वार्डों में सभी जगह मतदान प्रतिशत 93 प्रतिशत से ऊपर रहा। वहीं अरनोद में सबसे कम मतदान वार्ड नंबर 8 में हुआ। यहां भी मतदान प्रतिशत 88.37 प्रतिशत रहा। वार्ड नंबर 17 में 88.57 प्रतिशत, वार्ड नंबर 10 में 88.76 प्रतिशत, वार्ड नंबर 4 में 89.42 प्रतिशत और वार्ड नंबर 1 में 89.61 प्रतिशत मतदान हुआ। इससे स्पष्ट है कि अरनोद में सबसे अधिक और सबसे कम मतदान वाले वार्ड के बीच भी अंतर महज 8.95 प्रतिशत रहा।