राजस्थान निकाय चुनाव: शह-मात बाकी, आखिरी चाल तक शतरंज के दांव जारी

पहले चरण में बीकानेर, भरतपुर, भीलवाड़ा और अलवर नगर निगम समेत 162 निकायों में मतदान है। भाजपा ने पूरी ताकत के साथ किलेबंदी की है। मुख्यमंत्री से लेकर पार्टी के तमाम क्षत्रप मैदान में उतर चुके हैं। लक्ष्य साफ है। राज्य की सत्ता के बाद शहरों की सत्ता पर भी कमल खिलाना। लेकिन शतरंज में सबसे खतरनाक मोहरा हमेशा सामने वाला नहीं होता। कई जगह भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए अपने ही घर के घोड़े बागी बन गए हैं। वे किस खाने में पहुंचेंगे, कोई नहीं जानता।