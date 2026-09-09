सीकर: उम्र 102 साल, हौसला आज भी जवान; व्हीलचेयर पर मतदान केंद्र पहुंचीं बुजुर्ग महिला ने डाला वोट

सीकर। निकाय चुनाव के पहले चरण में बुधवार को रींगस में मतदान के दौरान एक ऐसा नजारा देखने को मिला, जिसने हर किसी का ध्यान खींच लिया। 102 साल की बुजुर्ग महिला अपने परिजनों के साथ व्हीलचेयर पर मतदान केंद्र पहुंचीं और वोट डाला। मतदान के बाद उन्होंने अपनी उंगली पर लगी स्याही दिखाकर बताया कि वह अपना वोट देकर आई हैं। परिजनों के अनुसार, उम्र के इस पड़ाव तक वह करीब 50 बार मतदान कर चुकी हैं।