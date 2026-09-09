सीकर में कांग्रेस प्रत्याशियों का अनोखा स्वागत, कहीं क्रेन से लटकाकर केलों से तोला तो कहीं रसगुल्लों से

सीकर। सीकर नगर परिषद के 64 वार्डों सहित लोसल, रामगढ़ व धोद नगरपालिका में 11 सितंबर को मतदान होगा। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन अनोखा नजारा देखने को मिला। सीकर में कांग्रेस प्रत्याशियों को कहीं क्रेन से लटकाकर केलों से तोला तो कहीं रसगुल्लों से तोला। कांग्रेस प्रत्याशी सज्जन कुमार सैनी का समर्थकों ने अलग अंदाज में स्वागत किया। प्रत्याशी को क्रेन के जरिए ऊपर लटकाया गया और इसके बाद उन्हें केलों से तोला गया। बता दें कि सज्जन कुमार सैनी वार्ड नंबर 53 से कांग्रेस प्रत्याशी है। इस दौरान बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद रहे।