Rajasthan News : 500 साल पुरानी जड़ों से जुड़ने की अनूठी पहल, ‘गोयनका संगम’ में जुटेंगे देश-विदेश के उद्योगपति

राजस्थान की सांस्कृतिक धारा और समृद्ध व्यापारिक इतिहास का केंद्र रहे सीकर जिले के फतेहपुर शेखावाटी में एक बेहद अनूठा और भावुक सांस्कृतिक समागम आयोजित होने जा रहा है। अपनी माटी और पैतृक जड़ों से दूर भारत के विभिन्न राज्यों और विदेशों में रह रही नई मारवाड़ी पीढ़ी को अपने पूर्वजों की परंपराओं, इतिहास और खानपान से जोड़ने के लिए हर साल भाद्रपद अमावस्या पर आयोजित होने वाला ऐतिहासिक 'गोयनका संगम' इस बार 7 से 11 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा।