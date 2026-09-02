Rajasthan: टाइल मिस्त्री ने ‘कौन बनेगा करोड़पति’ में जीते 50 लाख, ग्रामीणों ने बड़ी स्क्रीन पर देखा पूरा एपिसोड

सीकर। दिनभर टाइल लगाने का काम और रात में किताबों से ज्ञान बढ़ाने की मेहनत आखिरकार रंग लाई। पाटन क्षेत्र की ग्राम पंचायत श्यामपुरा निवासी टाइल मिस्त्री कृष्ण कुमावत ने कौन बनेगा करोड़पति के 18वें सीजन में 50 लाख रुपए जीतकर क्षेत्र का नाम रोशन कर दिया। सोमवार देर शाम प्रसारित हॉट सीट विजेता कार्यक्रम में कृष्ण ने 50 लाख रुपए जीतने के बाद खेल छोड़ने का फैसला किया। उनकी इस उपलब्धि से गांव में खुशी की लहर दौड़ गई।