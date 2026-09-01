राजस्थान में यहां दिलचस्प हुआ चुनावी मुकाबला, भाजपा ने सास-बहू तो कांग्रेस ने मां-बेटे को दिया टिकट

Rajasthan nagar nikay election: सीकर। नामांकन दाखिले के बाद भाजपा व कांग्रेस की ओर से जिले की 14 नगर निकायों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा की। सीकर, लक्ष्मणगढ़, फतेहपुर में परिवारवाद के कई मामले सामने आए है। सीकर नगर परिषद में पूर्व सभापति जीवण खां व उनकी पत्नी खतीजा बानो को कांग्रेस ने टिकट दिया है। वहीं पूर्व उप सभापति अशोक चौधरी व उनकी पुत्रवधू को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। वहीं भाजपा ने पूर्व विधायक रतन जलधारी के पोते यश जलधारी को टिकट थमाया है।