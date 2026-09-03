Rajasthan Nikay Election 2026: बागियों को मनाने की सियासत के बीच भाजपा को लगा झटका, सीकर में खुला कांग्रेस का खाता

सीकर। नगर निकाय चुनाव के बीच भाजपा को सीकर नगर परिषद में बड़ा झटका लगा है। यहां कांग्रेस ने पहली जीत दर्ज कर ली है। वार्ड नंबर 65 से कांग्रेस प्रत्याशी माया देवी निर्विरोध निर्वाचित हुई हैं। यहां भाजपा प्रत्याशी पिन्की के नामांकन फॉर्म वापस लेने के बाद निर्वाचन अधिकारी ने माया देवी को विजेता घोषित किया है। इस वार्ड से निर्दलीय के तौर पर नामांकन सरिता देवी ने पर्चा भरा था, उन्होंने भी नाम वापसी के आखिरी दिन से एक दिन पहले ही पर्चा वापस उठा लिया। भाजप व निर्दलीय प्रत्याशी के अचानक नाम वापस लेने को लेकर सियासी गलियारों में तरह-तरह की चर्चाएं है।