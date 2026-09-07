Rajasthan News: अस्पताल जा रहे पिता-पुत्र की पिकअप की टक्कर से मौत, दूसरे बेटे ने कहा- ‘यह हादसा नहीं हत्या है’

थाना प्रभारी मनीष वैष्णव ने बताया कि हादसे के वक्त रामचंद्र बाइक पर अकेले ही जा रहा था। घटना की सूचना मिलते ही पीपलखूंट थाना अधिकारी मनीष वैष्णव अपने पुलिस दल के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त ट्रेलर को अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन चालक मौके से फरार होने में सफल रहा। हादसे के बाद मृतक के परिजन और क्षेत्र के ग्रामीण आक्रोशित हो गए। उन्होंने रामचंद्र के शव को सडक़ पर रखकर आवागमन बाधित कर दिया। ग्रामीण चालक की तत्काल गिरफ्तारी और पीडि़त परिवार के लिए उचित मुआवजे सहित कड़ी कार्रवाई की मांग की।