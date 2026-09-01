अशोक गहलोत की सभा से लौट रहे 4 युवकों की सड़क हादसे में मौत, एक की हालत नाजुक

देवगढ़ थाना प्रभारी कानाराम ने बताया कि हादसा रविवार रात करीब 9 बजे हुआ। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को प्रतापगढ़ जिला अस्पताल पहुंचाया। यहां डॉक्टरों ने अनिल (25), निवासी जोगीखेड़ा खतौड़ी और विकास मीणा (25), निवासी शाहजी का पठार को मृत घोषित कर दिया। गंभीर हालत को देखते हुए बादलनाथ, कुलदीप (19) और निलेश मीणा (24) को उदयपुर रेफर किया गया। उदयपुर ले जाते समय निलेश की मौत हो गई, जबकि इलाज के दौरान सोमवार तड़के कुलदीप ने भी दम तोड़ दिया। बादलनाथ का उपचार जारी है।