Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 2 दिन बाद फिर बदलेगा मौसम, जयपुर-भरतपुर-कोटा समेत कई जिलों में बारिश के आसार

Rajasthan Latest Weather Update: राजस्थान में मौसम एक बार फिर करवट लेने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार, पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में 11-12 सितंबर से, जबकि पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में 12-13 सितंबर से बारिश का नया दौर शुरू होने की संभावना है। फिलहाल, राज्य के अधिकांश हिस्सों में शुष्क पश्चिमी हवाएं प्रभावी हैं।