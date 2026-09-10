Jaipur Nagar Nigam Election: जयपुर शहर के वो 6 चर्चित वार्ड, जिन पर टिकी सबकी निगाहें

वार्ड 76 का चुनाव भाजपा के भीतर टिकट को लेकर हुए विवाद के कारण खास बन गया। पार्टी की सूची में निवर्तमान उप महापौर पुनीत कर्णावट का नाम था, लेकिन विधायक कालीचरण सराफ द्वारा कुलदीप मिश्रा को सिंबल दिए जाने से विवाद खड़ा हुआ। बाद में सराफ ने इसे गफलत बताते हुए सफाई दी। यहां से कांग्रेस ने राजस्थान जैन युवा महासभा के अध्यक्ष प्रदीप जैन को टिकट देकर चौंकाया है। इसे सामाजिक वोटों की काट के तौर पर फेंके गए दाव के तौर पर देखा जा रहा है।

किसका असर: पुनीत का व्यक्तिगत जनसंपर्क और निवर्तमान उप महापौर की पहचान उनकी ताकत है। लेकिन टिकट विवाद से नाराज कार्यकर्ता मलदान के दिन कितना सक्रिय रहते हैं, यही सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है।