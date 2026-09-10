Kota News: चुनाव ड्यूटी में तैनात एएसआइ की हार्ट अटैक से मौत, अचानक उठा था सीने में दर्द

कोटा। नगर निकाय चुनाव की ड्यूटी के दौरान कोटा पुलिस के एक सहायक उपनिरीक्षक (एएसआइ) की अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद मौत हो गई। आरकेपुरम थाने में तैनात एएसआइ राधेश्याम सांखला की गुरुवार को ड्यूटी के दौरान सीने में तेज दर्द उठा। साथी पुलिसकर्मी उन्हें तत्काल झालावाड़ रोड स्थित निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में शोक की लहर दौड़ गई।