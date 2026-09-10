10 सितंबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

कोटा

Kota News: चुनाव ड्यूटी में तैनात एएसआइ की हार्ट अटैक से मौत, अचानक उठा था सीने में दर्द

कोटा में चुनाव ड्यूटी निभा रहे एएसआइ राधेश्याम सांखला की अचानक सीने में दर्द उठने के बाद मौत हो गई। साथी पुलिसकर्मी उन्हें तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन उपचार के दौरान उनकी जान नहीं बच सकी।
2 min read
Google source verification

कोटा

image

Kamal Mishra

Sep 10, 2026

kota asi death

Kota ASI Death: मृतक एएसआइ राधेश्याम सांखला (फाइल फोटो-पत्रिका)

कोटा। नगर निकाय चुनाव की ड्यूटी के दौरान कोटा पुलिस के एक सहायक उपनिरीक्षक (एएसआइ) की अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद मौत हो गई। आरकेपुरम थाने में तैनात एएसआइ राधेश्याम सांखला की गुरुवार को ड्यूटी के दौरान सीने में तेज दर्द उठा। साथी पुलिसकर्मी उन्हें तत्काल झालावाड़ रोड स्थित निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में शोक की लहर दौड़ गई।

आरकेपुरम थानाधिकारी दिग्विजय सिंह गुर्जर ने बताया कि नगर निकाय चुनाव को लेकर एएसआइ राधेश्याम सांखला की मोबाइल पेट्रोलिंग पार्टी में ड्यूटी लगाई गई थी। गुरुवार सुबह करीब 9 बजे ड्यूटी के दौरान अचानक उनके सीने में दर्द हुआ और तबीयत बिगड़ गई। मौके पर मौजूद साथी पुलिसकर्मियों ने बिना देरी किए उन्हें अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों ने उनका उपचार शुरू किया, लेकिन उनकी हालत गंभीर होने के कारण उन्हें बचाया नहीं जा सका।

कई थानों में दे चुके थे सेवाएं

राधेश्याम सांखला मूलरूप से बारां जिले के रहने वाले थे और लंबे समय से कोटा शहर में परिवार के साथ बालाकुंड शिवपुरा क्षेत्र में रह रहे थे। उन्होंने कोटा शहर के कई पुलिस थानों में अपनी सेवाएं दी थीं। वे नयापुरा, कुन्हाड़ी, दादाबाड़ी और आरकेपुरम समेत कई थानों में तैनात रहे। पदोन्नति के बाद उन्हें आरकेपुरम थाने में जिम्मेदारी दी गई थी।

गैलंट्री अवॉर्ड से हो चुके हैं सम्मानित

सांखला को पुलिस सेवा के दौरान गैलंट्री अवॉर्ड और प्रमोशन भी मिल चुका था। वर्ष 2021 में कोविड काल के दौरान कुन्हाड़ी थाने में तैनाती के दौरान उन्होंने साहस और तत्परता का परिचय दिया था। अप्रैल 2021 में चंबल नदी की पुलिया से नीचे कूदे एक युवक को बचाने के लिए उन्होंने तत्काल कार्रवाई की। साथी चालक चेतराम चौधरी के साथ मिलकर उन्होंने नदी की गहराई से युवक को सुरक्षित बाहर निकाला था।

यह वीडियो भी देखें :

सिटी एसपी भी पहुंचीं

एएसआइ राधेश्याम सांखला के निधन की सूचना मिलने के बाद कोटा सिटी एसपी तेजस्विनी गौतम, एडिशनल एसपी सुभाष चंद्र मिश्रा सहित कई पुलिस अधिकारी अस्पताल पहुंचे। अधिकारियों ने परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया और सांखला के निधन पर शोक व्यक्त किया।

पुलिस महकमे में शोक

चुनाव ड्यूटी के दौरान हुई इस घटना से पुलिसकर्मियों में भी गहरा दुख है। अधिकारियों और जवानों ने दिवंगत एएसआइ के पुलिस सेवा में योगदान और उनके कर्तव्य के प्रति समर्पण को याद करते हुए श्रद्धांजलि दी। पुलिस की ओर से मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

जयपुर में दो शातिर चोरों से 80 बाइक चोरी का खुलासा, 51 मोटरसाइकिल जब्त

ये भी पढ़ें
jaipur crime

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

राजस्थान नगर निकाय चुनाव 2026

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

10 Sept 2026 07:31 pm

Published on:

10 Sept 2026 07:31 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / Kota News: चुनाव ड्यूटी में तैनात एएसआइ की हार्ट अटैक से मौत, अचानक उठा था सीने में दर्द

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Delhi-Mumbai Expressway : मुकुंदरा के दोनों टनल में यातायात शुरू, वाहन चालकों को बड़ी राहत, NHAI नहीं वसूलेगा टोल

delhi mumbai expressway kota mukundra both tunnels traffic start nhai toll
कोटा

कोटा में नाबालिग छात्रा का 5 दिन पीछा, अपहरण की कोशिश; डर के मारे पिता के कपड़े पहनकर गई कोचिंग

Kota Coaching Student
कोटा

कोटा में इस महीने 2 दिन की छुट्टी घोषित, कलक्टर ने जारी किया आदेश

Public Holiday
कोटा

कोटा में 3 साल की मासूम बच्ची से गलत हरकत का मामला, स्कूल स्टॉफ के लिए गए DNA सैंपल

Kota Coaching Student
कोटा

चिडि़याघर में पिंजरे की जाली तोड़ सीबी गार्डन पहुंची मादा पैंथर

Female panther
कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.