राजस्थान निकाय चुनाव: चिड़ावा में बुर्का-घूंघट हटवाकर फोटो लेने पर हंगामा, फर्जी वोटिंग के आरोप में महिला को थाने ले गई पुलिस

Chirawa Election Burqa Photo Row Fake Voting: झुंझुनूं जिले के चिड़ावा नगर पालिका क्षेत्र में मतदान के दौरान फर्जी वोटिंग की शिकायत और महिला मतदाताओं की फोटो खींचने को लेकर दो अलग-अलग जगहों पर हंगामा हुआ। स्टेशन के पास वार्ड 18 के मतदान केंद्र पर दोपहर करीब 12 बजे फर्जी मतदान की शिकायत को लेकर विवाद हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और पूछताछ के बाद एक महिला को थाने ले गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।