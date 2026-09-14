Jhunjhunu Nagar Parishad Election Result: कांग्रेस बहुमत से सिर्फ 1 सीट दूर; इस निर्दलीय के फैसले पर टिकी निगाहें

कांग्रेस की जीत के बाद जश्न मनाते हुए लोग
झुंझुनूं। नगर परिषद चुनाव के सभी 60 वार्डों के आज सोमवार को मतगणना के बाद नतीजे सामने आ चुके हैं। कांग्रेस ने 30 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर बढ़त बनाई है, लेकिन पार्टी बहुमत के लिए जरूरी 31 सीटों से अभी एक कदम दूर है। वहीं भाजपा को 15 और निर्दलीयों को भी 15 वार्डों में जीत मिली है। ऐसे में अब बोर्ड गठन का पूरा गणित एक निर्दलीय के समर्थन से बदलता नजर आ रहा है। ऐसे में पूर्व उपसभापति वीरेंद्र डारा के रुख पर सबकी नजरें टिकी हैं।
वीरेंद्र डारा इस बार पार्टी के टिकट के बजाय निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में उतरे और जीत दर्ज की। चुनाव से पहले वे नगर परिषद के उपसभापति रह चुके हैं, इसलिए स्थानीय राजनीति में उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। डारा ने पहले ही कांग्रेस के साथ जाने की बात कह दी है। यही वजह है कि उनका समर्थन अब बोर्ड गठन के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। उनके फैसले से परिषद की अगली तस्वीर तय हो सकती है।
झुंझुनूं में भाजपा इस बार 15 वार्ड जीतने में सफल रही है। 2019 के चुनाव में उसके पास 10 सीटें थीं, यानी इस बार पार्टी ने अपनी संख्या में पांच सीटों का इजाफा किया है। इसके बावजूद कांग्रेस से भाजपा 15 सीट पीछे रह गई। दूसरी ओर, 15 निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी जीत दर्ज कर दोनों प्रमुख दलों के समीकरण को दिलचस्प बना दिया।
|वार्ड नंबर
|जीतने वाला
|पार्टी
|1
|विमला देवी
|कांग्रेस
|2
|कृष्ण कुमार महला
|निर्दलीय
|3
|अफसाना बानो
|कांग्रेस
|4
|आशा नायक
|कांग्रेस
|5
|मनफूल बिजारणिया
|कांग्रेस
|6
|शारदा झाझड़िया
|कांग्रेस
|7
|सुमन
|कांग्रेस
|8
|संगीता कुमारी
|कांग्रेस
|9
|वीरेंद्र सिंह डारा
|निर्दलीय
|10
|सुरेश कुमार
|निर्दलीय
|11
|राजेश बाबल
|भाजपा
|12
|शर्मिला देवी
|कांग्रेस
|13
|प्रमोद कुमार
|भाजपा
|14
|निर्मला
|भाजपा
|15
|लीलाधर जाखड़
|भाजपा
|16
|अंकिता कुमारी
|कांग्रेस
|17
|पूनम
|भाजपा
|18
|सन्नी कुमार हालू
|कांग्रेस
|19
|हिना कौसर
|कांग्रेस
|20
|मोहम्मद इदरीश
|निर्दलीय
|21
|उमर कुरैशी
|कांग्रेस
|22
|यूनुस रहमानी
|कांग्रेस
|23
|शाबिना बानो
|कांग्रेस
|24
|साजिदा
|कांग्रेस
|25
|मो. शफीक खान
|कांग्रेस
|26
|टीना देवी
|निर्दलीय
|27
|बसंत कुमार
|कांग्रेस
|28
|प्रियंका कुमारी
|निर्दलीय
|29
|पूजा संधी
|भाजपा
|30
|बाबूलाल कुमार
|कांग्रेस
|31
|देविनन्दन वर्मा
|निर्दलीय
|32
|राजकुमार डिगवाल
|कांग्रेस
|33
|आफरीन
|कांग्रेस
|34
|प्रमोद जाटू
|भाजपा
|35
|मोहम्मद इरफान
|कांग्रेस
|36
|आविदा खोखर
|कांग्रेस
|37
|मुराद अली
|कांग्रेस
|38
|तैयब अली
|कांग्रेस
|39
|सयम खान
|निर्दलीय
|40
|नाजमीन
|निर्दलीय
|41
|अब्दुल्ला अगवान
|कांग्रेस
|42
|अजमत अली
|कांग्रेस
|43
|मनोज कुमार सैनी
|निर्दलीय
|44
|मनोज कुमार राजोरिया
|निर्दलीय
|45
|अशोक प्रजापति
|भाजपा
|46
|विक्रमसिंह
|भाजपा
|47
|बुधराम सैनी
|भाजपा
|48
|प्रदीप सैनी
|कांग्रेस
|49
|मनु धनखड़
|भाजपा
|50
|हरीश
|निर्दलीय
|51
|संजय पारीक
|भाजपा
|52
|गोपाल शुक्ला
|भाजपा
|53
|इकबाल
|निर्दलीय
|54
|राहुल जेदिया
|कांग्रेस
|55
|सुरेंद्र बंशीवाल
|निर्दलीय
|56
|मनोज सैनी
|निर्दलीय
|57
|रोहन सैनी
|भाजपा
|58
|रेणु कुमारी
|भाजपा
|59
|नसीम
|कांग्रेस
|60
|जुबैर अली
|कांग्रेस
|वार्ड नंबर
|जीतने वाला
|पार्टी
|1
|सरोज देवी सकरण
|कांग्रेस
|2
|सुमन देवी
|भाजपा
|3
|राकेश शर्मा
|निर्दलीय
|4
|सुरेश सैनी
|निर्दलीय
|5
|बंसीलाल सोनी
|निर्दलीय
|6
|गौरव सैनी
|भाजपा
|7
|शरद शर्मा
|निर्दलीय
|8
|अजय सिंह शेखावत
|निर्दलीय
|9
|सुभाष सैनी
|निर्दलीय
|10
|मनीष सैनी
|निर्दलीय
|11
|विकास आहूजा
|कांग्रेस
|12
|प्रमोद कुमार
|निर्दलीय
|13
|गोविन्द सिंह राठौड़
|भाजपा
|14
|शम्भू सिंह
|कांग्रेस
|15
|लक्ष्मी देवी
|निर्दलीय
|16
|रामलाल खटीक
|निर्दलीय
|17
|सुनीता
|निर्दलीय
|18
|सुशीला कुमावत
|भाजपा
|19
|विक्रम सिंह सैनी
|भाजपा
|20
|कमलेश कुमार बर्वड़
|भाजपा
|वार्ड नंबर
|जीतने वाला
|पार्टी
|1
|सरोज
|कांग्रेस
|2
|अभिषेक
|कांग्रेस
|3
|अनीता
|कांग्रेस
|4
|नवनीत लाटा
|निर्दलीय
|5
|लोकेश
|कांग्रेस
|6
|श्रीराम
|कांग्रेस
|7
|मेहर कटारिया
|निर्दलीय
|8
|विनोद डांगी
|निर्दलीय
|9
|संजय शास्त्री
|निर्दलीय
|10
|संपत
|निर्दलीय
|11
|विजेंद्र सैनी
|कांग्रेस
|12
|कैलाश देवी
|निर्दलीय
|13
|सुमित्रा सैनी
|कांग्रेस
|14
|बाबूलाल सोलंकी
|निर्दलीय
|15
|शीशराम सैनी बिल्लू
|कांग्रेस
|16
|सुरेश जांगिड़
|निर्दलीय
|17
|विमला देवी
|निर्दलीय
|18
|मदनलाल डारा
|निर्दलीय
|19
|अनिल सैनी
|कांग्रेस
|20
|राजकुमार
|कांग्रेस
|21
|ललिता
|भाजपा
|22
|डॉ. नरेंद्र
|निर्दलीय
|23
|निखिल मावंडिया
|भाजपा
|24
|मनभरी
|निर्दलीय
|25
|अभय सिंह
|निर्दलीय
|26
|दुलीचंद
|निर्दलीय
|27
|संजू बाई राजेश
|भाजपा
|28
|अशोक शर्मा
|निर्दलीय
|29
|सुशीला निरंजन लाल सैनी
|निर्दलीय
|30
|राकेश पाटन
|निर्दलीय
|31
|संगीता भगेरिया
|भाजपा
|32
|संजय
|निर्दलीय
|33
|संतोष निखिल
|कांग्रेस
|34
|सीता देवी
|निर्दलीय
|35
|भाग्यश्री
|भाजपा
|36
|सजना
|कांग्रेस
|37
|रवि नायक
|भाजपा
|38
|सुनील
|भाजपा
|39
|गंगाधर सैनी
|भाजपा
|40
|बृजेश पुनिया
|निर्दलीय
|41
|सजना
|कांग्रेस
|42
|मंजू मनोज
|निर्दलीय
|43
|संगीता शेखावत
|निर्दलीय
|44
|विकास चाहर
|भाजपा
|45
|सुरेश भाकर
|भाजपा
|वार्ड
|विजेता
|पार्टी
|1
|संजना सैनी
|भाजपा
|2
|भगवती देवी सैनी
|भाजपा
|3
|शुभ शंकर सैनी
|कांग्रेस
|4
|सरोज देवी सैनी
|भाजपा
|5
|शक्तिकांत सैनी
|कांग्रेस
|6
|अनिता सैनी
|भाजपा
|7
|संदीप शर्मा
|निर्दलीय
|8
|नंदकिशोर
|कांग्रेस
|9
|रुखसाना
|कांग्रेस
|10
|राजेश रणजीरोत
|कांग्रेस
|11
|कैलाश लाहौरी
|कांग्रेस
|12
|कांग्रेस प्रत्याशी विजयी
|कांग्रेस
|13
|कांग्रेस प्रत्याशी विजयी
|कांग्रेस
|14
|शौएब खान
|निर्दलीय
|15
|चांदनी बानो
|कांग्रेस
|16
|भाजपा प्रत्याशी विजयी
|भाजपा
|17
|मंगेराम
|कांग्रेस
|18
|भंवरलाल
|कांग्रेस
|19
|अजय भाटी
|कांग्रेस
|20
|लेखराम चावला
|कांग्रेस
|21
|नरेश सोनी (पूर्व चेयरमैन)
|कांग्रेस
|22
|सज्जन लाल मिश्रा (वर्तमान चेयरमैन)
|कांग्रेस
|23
|राकेश
|कांग्रेस
|24
|सलामू
|निर्दलीय
|25
|विजेंद्र सैनी
|भाजपा
बड़ी खबरेंView All
झुंझुनू
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग