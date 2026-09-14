Jhunjhunu Nagar Parishad Election Result: कांग्रेस बहुमत से सिर्फ 1 सीट दूर; इस निर्दलीय के फैसले पर टिकी निगाहें

1 विमला देवी कांग्रेस

2 कृष्ण कुमार महला निर्दलीय

3 अफसाना बानो कांग्रेस

4 आशा नायक कांग्रेस

5 मनफूल बिजारणिया कांग्रेस

6 शारदा झाझड़िया कांग्रेस

7 सुमन कांग्रेस

8 संगीता कुमारी कांग्रेस

9 वीरेंद्र सिंह डारा निर्दलीय

10 सुरेश कुमार निर्दलीय

11 राजेश बाबल भाजपा

12 शर्मिला देवी कांग्रेस

13 प्रमोद कुमार भाजपा

14 निर्मला भाजपा

15 लीलाधर जाखड़ भाजपा

16 अंकिता कुमारी कांग्रेस

17 पूनम भाजपा

18 सन्नी कुमार हालू कांग्रेस

19 हिना कौसर कांग्रेस

20 मोहम्मद इदरीश निर्दलीय

21 उमर कुरैशी कांग्रेस

22 यूनुस रहमानी कांग्रेस

23 शाबिना बानो कांग्रेस

24 साजिदा कांग्रेस

25 मो. शफीक खान कांग्रेस

26 टीना देवी निर्दलीय

27 बसंत कुमार कांग्रेस

28 प्रियंका कुमारी निर्दलीय

29 पूजा संधी भाजपा

30 बाबूलाल कुमार कांग्रेस

31 देविनन्दन वर्मा निर्दलीय

32 राजकुमार डिगवाल कांग्रेस

33 आफरीन कांग्रेस

34 प्रमोद जाटू भाजपा

35 मोहम्मद इरफान कांग्रेस

36 आविदा खोखर कांग्रेस

37 मुराद अली कांग्रेस

38 तैयब अली कांग्रेस

39 सयम खान निर्दलीय

40 नाजमीन निर्दलीय

41 अब्दुल्ला अगवान कांग्रेस

42 अजमत अली कांग्रेस

43 मनोज कुमार सैनी निर्दलीय

44 मनोज कुमार राजोरिया निर्दलीय

45 अशोक प्रजापति भाजपा

46 विक्रमसिंह भाजपा

47 बुधराम सैनी भाजपा

48 प्रदीप सैनी कांग्रेस

49 मनु धनखड़ भाजपा

50 हरीश निर्दलीय

51 संजय पारीक भाजपा

52 गोपाल शुक्ला भाजपा

53 इकबाल निर्दलीय

54 राहुल जेदिया कांग्रेस

55 सुरेंद्र बंशीवाल निर्दलीय

56 मनोज सैनी निर्दलीय

57 रोहन सैनी भाजपा

58 रेणु कुमारी भाजपा

59 नसीम कांग्रेस