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झुंझुनू

Jhunjhunu Nagar Parishad Election Result: कांग्रेस बहुमत से सिर्फ 1 सीट दूर; इस निर्दलीय के फैसले पर टिकी निगाहें

झुंझुनूं नगर परिषद की 60 सीटों के नतीजे सामने आ गए हैं। कांग्रेस 30 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी, जबकि भाजपा और निर्दलीयों को 15-15 सीटें मिलीं।
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झुंझुनू

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Harshita Saini

Sep 14, 2026

jhunjhunu nagar parishad election result

कांग्रेस की जीत के बाद जश्न मनाते हुए लोग

झुंझुनूं। नगर परिषद चुनाव के सभी 60 वार्डों के आज सोमवार को मतगणना के बाद नतीजे सामने आ चुके हैं। कांग्रेस ने 30 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर बढ़त बनाई है, लेकिन पार्टी बहुमत के लिए जरूरी 31 सीटों से अभी एक कदम दूर है। वहीं भाजपा को 15 और निर्दलीयों को भी 15 वार्डों में जीत मिली है। ऐसे में अब बोर्ड गठन का पूरा गणित एक निर्दलीय के समर्थन से बदलता नजर आ रहा है। ऐसे में पूर्व उपसभापति वीरेंद्र डारा के रुख पर सबकी नजरें टिकी हैं।

पूर्व उपसभापति वीरेंद्र डारा क्यों हैं चर्चा में?

वीरेंद्र डारा इस बार पार्टी के टिकट के बजाय निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में उतरे और जीत दर्ज की। चुनाव से पहले वे नगर परिषद के उपसभापति रह चुके हैं, इसलिए स्थानीय राजनीति में उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। डारा ने पहले ही कांग्रेस के साथ जाने की बात कह दी है। यही वजह है कि उनका समर्थन अब बोर्ड गठन के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। उनके फैसले से परिषद की अगली तस्वीर तय हो सकती है।

भाजपा को पिछली बार के मुकाबले 5 सीटों का फायदा

झुंझुनूं में भाजपा इस बार 15 वार्ड जीतने में सफल रही है। 2019 के चुनाव में उसके पास 10 सीटें थीं, यानी इस बार पार्टी ने अपनी संख्या में पांच सीटों का इजाफा किया है। इसके बावजूद कांग्रेस से भाजपा 15 सीट पीछे रह गई। दूसरी ओर, 15 निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी जीत दर्ज कर दोनों प्रमुख दलों के समीकरण को दिलचस्प बना दिया।

वार्ड नंबरजीतने वालापार्टी
1विमला देवीकांग्रेस
2कृष्ण कुमार महलानिर्दलीय
3अफसाना बानोकांग्रेस
4आशा नायककांग्रेस
5मनफूल बिजारणियाकांग्रेस
6शारदा झाझड़ियाकांग्रेस
7सुमनकांग्रेस
8संगीता कुमारीकांग्रेस
9वीरेंद्र सिंह डारानिर्दलीय
10सुरेश कुमारनिर्दलीय
11राजेश बाबलभाजपा
12शर्मिला देवीकांग्रेस
13प्रमोद कुमारभाजपा
14निर्मलाभाजपा
15लीलाधर जाखड़भाजपा
16अंकिता कुमारीकांग्रेस
17पूनमभाजपा
18सन्नी कुमार हालूकांग्रेस
19हिना कौसरकांग्रेस
20मोहम्मद इदरीशनिर्दलीय
21उमर कुरैशीकांग्रेस
22यूनुस रहमानीकांग्रेस
23शाबिना बानोकांग्रेस
24साजिदाकांग्रेस
25मो. शफीक खानकांग्रेस
26टीना देवीनिर्दलीय
27बसंत कुमारकांग्रेस
28प्रियंका कुमारीनिर्दलीय
29पूजा संधीभाजपा
30बाबूलाल कुमारकांग्रेस
31देविनन्दन वर्मानिर्दलीय
32राजकुमार डिगवालकांग्रेस
33आफरीनकांग्रेस
34प्रमोद जाटूभाजपा
35मोहम्मद इरफानकांग्रेस
36आविदा खोखरकांग्रेस
37मुराद अलीकांग्रेस
38तैयब अलीकांग्रेस
39सयम खाननिर्दलीय
40नाजमीननिर्दलीय
41अब्दुल्ला अगवानकांग्रेस
42अजमत अलीकांग्रेस
43मनोज कुमार सैनीनिर्दलीय
44मनोज कुमार राजोरियानिर्दलीय
45अशोक प्रजापतिभाजपा
46विक्रमसिंहभाजपा
47बुधराम सैनीभाजपा
48प्रदीप सैनीकांग्रेस
49मनु धनखड़भाजपा
50हरीशनिर्दलीय
51संजय पारीकभाजपा
52गोपाल शुक्लाभाजपा
53इकबालनिर्दलीय
54राहुल जेदियाकांग्रेस
55सुरेंद्र बंशीवालनिर्दलीय
56मनोज सैनीनिर्दलीय
57रोहन सैनीभाजपा
58रेणु कुमारीभाजपा
59नसीमकांग्रेस
60जुबैर अलीकांग्रेस

बगड़ नगर पालिका: वार्डवार विजेता

वार्ड नंबरजीतने वालापार्टी
1सरोज देवी सकरणकांग्रेस
2सुमन देवीभाजपा
3राकेश शर्मानिर्दलीय
4सुरेश सैनीनिर्दलीय
5बंसीलाल सोनीनिर्दलीय
6गौरव सैनीभाजपा
7शरद शर्मानिर्दलीय
8अजय सिंह शेखावतनिर्दलीय
9सुभाष सैनीनिर्दलीय
10मनीष सैनीनिर्दलीय
11विकास आहूजाकांग्रेस
12प्रमोद कुमारनिर्दलीय
13गोविन्द सिंह राठौड़भाजपा
14शम्भू सिंहकांग्रेस
15लक्ष्मी देवीनिर्दलीय
16रामलाल खटीकनिर्दलीय
17सुनीतानिर्दलीय
18सुशीला कुमावतभाजपा
19विक्रम सिंह सैनीभाजपा
20कमलेश कुमार बर्वड़भाजपा

चिड़ावा नगर पालिका: वार्डवार विजेता

वार्ड नंबरजीतने वालापार्टी
1सरोजकांग्रेस
2अभिषेककांग्रेस
3अनीताकांग्रेस
4नवनीत लाटानिर्दलीय
5लोकेशकांग्रेस
6श्रीरामकांग्रेस
7मेहर कटारियानिर्दलीय
8विनोद डांगीनिर्दलीय
9संजय शास्त्रीनिर्दलीय
10संपतनिर्दलीय
11विजेंद्र सैनीकांग्रेस
12कैलाश देवीनिर्दलीय
13सुमित्रा सैनीकांग्रेस
14बाबूलाल सोलंकीनिर्दलीय
15शीशराम सैनी बिल्लूकांग्रेस
16सुरेश जांगिड़निर्दलीय
17विमला देवीनिर्दलीय
18मदनलाल डारानिर्दलीय
19अनिल सैनीकांग्रेस
20राजकुमारकांग्रेस
21ललिताभाजपा
22डॉ. नरेंद्रनिर्दलीय
23निखिल मावंडियाभाजपा
24मनभरीनिर्दलीय
25अभय सिंहनिर्दलीय
26दुलीचंदनिर्दलीय
27संजू बाई राजेशभाजपा
28अशोक शर्मानिर्दलीय
29सुशीला निरंजन लाल सैनीनिर्दलीय
30राकेश पाटननिर्दलीय
31संगीता भगेरियाभाजपा
32संजयनिर्दलीय
33संतोष निखिलकांग्रेस
34सीता देवीनिर्दलीय
35भाग्यश्रीभाजपा
36सजनाकांग्रेस
37रवि नायकभाजपा
38सुनीलभाजपा
39गंगाधर सैनीभाजपा
40बृजेश पुनियानिर्दलीय
41सजनाकांग्रेस
42मंजू मनोजनिर्दलीय
43संगीता शेखावतनिर्दलीय
44विकास चाहरभाजपा
45सुरेश भाकरभाजपा

मंडावा नगर पालिका: वार्डवार विजेता

वार्डविजेतापार्टी
1संजना सैनीभाजपा
2भगवती देवी सैनीभाजपा
3शुभ शंकर सैनीकांग्रेस
4सरोज देवी सैनीभाजपा
5शक्तिकांत सैनीकांग्रेस
6अनिता सैनीभाजपा
7संदीप शर्मानिर्दलीय
8नंदकिशोरकांग्रेस
9रुखसानाकांग्रेस
10राजेश रणजीरोतकांग्रेस
11कैलाश लाहौरीकांग्रेस
12कांग्रेस प्रत्याशी विजयीकांग्रेस
13कांग्रेस प्रत्याशी विजयीकांग्रेस
14शौएब खाननिर्दलीय
15चांदनी बानोकांग्रेस
16भाजपा प्रत्याशी विजयीभाजपा
17मंगेरामकांग्रेस
18भंवरलालकांग्रेस
19अजय भाटीकांग्रेस
20लेखराम चावलाकांग्रेस
21नरेश सोनी (पूर्व चेयरमैन)कांग्रेस
22सज्जन लाल मिश्रा (वर्तमान चेयरमैन)कांग्रेस
23राकेशकांग्रेस
24सलामूनिर्दलीय
25विजेंद्र सैनीभाजपा


Churu Nagar Parishad Result: BJP ने जीतीं 30 सीटें, लेकिन बोर्ड बनाने से पहले आएगी ये बड़ी चुनौती

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Updated on:

14 Sept 2026 04:28 pm

Published on:

14 Sept 2026 04:26 pm

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