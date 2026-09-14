Churu Nagar Parishad Result: BJP ने जीतीं 30 सीटें, लेकिन बोर्ड बनाने से पहले आएगी ये बड़ी चुनौती

1 बजरंग कांग्रेस

2 पूजा सैनी भाजपा

3 शायना बानो कांग्रेस

4 अनीता कांग्रेस

5 कमलेश कांग्रेस

6 साजिद खान कांग्रेस

7 तारा कंवर भाजपा

8 बानो निर्दलीय

9 अजीज खान कांग्रेस

10 मोहम्मद हुसैन निबान कांग्रेस

11 संजय कांग्रेस

12 मोहम्मद हारून भाजपा

13 अनीश निर्दलीय

14 तौफीक खान कांग्रेस

15 शाहहरुख खान कांग्रेस

16 प्रदीप कुमार सैनी निर्दलीय

17 राजिया कांग्रेस

18 राजेश कुमार निर्दलीय

19 नरेंद्र कुमार भाजपा

20 विजय कुमार शर्मा भाजपा

21 रजनी भाजपा

22 रामी देवी कांग्रेस

23 विमला भाजपा

24 मोहम्मद इस्माइल खान भाजपा

25 मदीना बानो कांग्रेस

26 फिरदौस भाजपा

27 विजय श्री भाजपा

28 अनुराग भाजपा

29 मोहम्मद आदिल कांग्रेस

30 सुमन देवी भाजपा

31 जगदीश प्रसाद कांग्रेस

32 कमल कुमार कांग्रेस

33 भंवर लाल भाजपा

34 अरुणा मिश्रा भाजपा

35 सुनीता रानी भाजपा

36 रमजान अली कांग्रेस

37 नसीम निशा कांग्रेस

38 शकुंतला भाजपा

39 तबस्सुम बानो कांग्रेस

40 विनोद कुमार कांग्रेस

41 इस्लाम खान निर्दलीय

42 लीलाधर शर्मा कांग्रेस

43 अभिषेक चौटिया भाजपा

44 विनय कुमार भाजपा

45 कलावती देवी गुर्जिया भाजपा

46 प्रदीप चांदवाड़िया कांग्रेस

47 शशि भार्गव भाजपा

48 हरी राम भाजपा

49 आनंद कुमार भाजपा

50 अलानूर निर्दलीय

51 मंगल चंद भाजपा

52 रंजू देवी भाजपा

53 आकाश सैनी भाजपा

54 प्रियंका सैन भाजपा

55 सुनीता भाजपा

56 महेश कुमार ठेठरा भाजपा

57 मोहम्मद सलीम कांग्रेस

58 अजीज खान भाजपा

59 चन्द्रप्रकाश कांग्रेस