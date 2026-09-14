बारां निकाय चुनाव में बड़ा उलटफेर, आम आदमी पार्टी की धमाकेदार एंट्री, जानें भाजपा-कांग्रेस को कितनी मिली सीटें

Baran Nikay Chunav Result 2026: बारां। बारां जिले के निकाय चुनाव में इस बार सियासी तस्वीर पूरी तरह बदल गई। पहली बार निकाय चुनाव में उतरी आम आदमी पार्टी ने बारां नगर परिषद में 31 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया। निर्दलीयों ने भी 24 वार्डों में जीत दर्ज की, जबकि बसपा को 2 सीटें मिलीं। बारां नगर परिषद समेत जिले की छह निकायों के 210 वार्डों में हुए चुनाव में कांग्रेस 79 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जबकि भाजपा को 74 सीटों पर संतोष करना पड़ा।