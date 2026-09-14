Baran Nikay Result: बारां नगर परिषद की मतगणना जारी, यहां देखें सभी 6 निकायों का रिजल्ट

Baran Nikay Result: बारां नगर परिषद और जिले के 5 नगर पालिकाओं के नतीजे (फोटो-पत्रिका)
बारां। राजस्थान नगरीय निकाय आम चुनाव-2026 के तहत बारां जिले के सभी छह नगरीय निकायों में हुए मतदान के बाद सोमवार सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो गई है। बारां नगर परिषद के साथ अंता, अटरू, छबड़ा, मांगरोल और सीसवाली नगर पालिकाओं के वार्डों के नतीजे आज सामने आएंगे। मतगणना के साथ ही प्रत्याशियों के राजनीतिक भविष्य और शहर की नई सरकार की तस्वीर साफ होगी। इस खबर में सभी छह निकायों के परिणाम वार्डवार अपडेट किए जाएंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर बालमुकुंद असावा के अनुसार, ईवीएम से हुए मतदान की गणना संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों की निगरानी में की जा रही है। बारां नगर परिषद के अधिकांश परिणाम दोपहर 12 बजे तक सामने आने की संभावना है।
बारां- नगर परिषद
अंता- नगर पालिका
अटरू- नगर पालिका
छबड़ा- नगर पालिका
मांगरोल- नगर पालिका
सीसवाली- नगर पालिका
|वार्ड संख्या
|बीजेपी प्रत्याशी
|कांग्रेस / AAP प्रत्याशी
|कौन जीता
|1
|रेणु
|मंजू बाई / चन्द्रकला सुमन
|चन्द्रकला सुमन (AAP) 235 वोट से जीत
|2
|सुनीता
|रेखा / रानी मीणा
|रानी मीणा (AAP) 824 जीत
|3
|हेमंत कुमार
|भरत कुमार यादव / केशव नागर
|केशव नागर (AAP) 221 वोट से जीते
|4
|लव कंसल
|रोहिताश्व सक्सेना / मुकुट बिहारी
|रोहिताश्व सक्सेना (कांग्रेस) 978 वोट से जीते
|5
|सुनीता
|सुनीता कुमारी / सुनिता बाई
|सुनीता बाई (बीजेपी) 390 वोट से जीत
|6
|द्वारका लाल प्रजापति
|आयुष / सागर सिंह राजपूत
|सागर सिंह राजपूत (AAP) 442 वोट से जीते
|7
|अंतुरानी
|प्रतिक्षा शर्मा / राखी
|अंतुरानी (BJP) 386 वोट से जीत
|8
|उत्तरा
|नम्रता माथुर / राधा सोनी
|राधा सोनी (AAP) 351 वोट से जीत
|9
|ईवर प्रसाद उर्फ ईश्वर प्रसाद
|अभिषेक शर्मा / नीरज नागर
|नीरज नागर (आप) जीते
|10
|लड्डू गोपाल
|चौथमल / गिरीश कुमार मेहर
|गिरीश कुमार मेहर (आप) जीते
|11
|प्रदीप बैरवा
|आशाराम / रविंद्र वर्मा
|रविन्द्र वर्मा (आप) जीते
|12
|हरीश वैष्णव
|सत्यनारायण / प्रशांत गौतम
|हरीश वैष्णव (बीजेपी) 568 वोट से जीते
|13
|दिनेश कुमार
|रिंकू / गजेंद्र
|गजेंद्र (आप) 439 से जीते
|14
|ममता
|प्रियंका / अंजू
|प्रियंका (कांग्रेस) 464 से जीत
|15
|रिंकू
|रचना / निशा
|परिणाम बाकी
|16
|अंतिमा
|रामविलास / दीपक
|परिणाम बाकी
|17
|अर्जुन
|गजेंद्र सिंह / ऋषि सोन
|परिणाम बाकी
|18
|सूरज मल
|नवीन कुमार / राजेश
|परिणाम बाकी
|19
|मांगीबाई
|/ कलावती
|परिणाम बाकी
|20
|जयनारायण
|साजिब खान / गजेंद्र राठौर
|परिणाम बाकी
|21
|अम्बूज
|यशवन्त कुमार यादव / सोनू जाटव
|परिणाम बाकी
|22
|उज्जवल सिंह
|रोहित / रवीन्द्र गोस्वामी
|परिणाम बाकी
|23
|चन्द्रकला
|सीमा यादव / दोलत बाई
|परिणाम बाकी
|24
|ओमप्रकाश बेरवा
|हेमराज / जयप्रकाश
|परिणाम बाकी
|25
|प्रियंका रेगर
|ज्योति / राजेश बाई
|परिणाम बाकी
|26
|जगदीश
|राहुल / नरेश कुमार
|परिणाम बाकी
|27
|हितेष गौतम
|मिनाक्षी / नमन जैमिनी
|परिणाम बाकी
|28
|दिलीप
|विष्णु / दीपक
|परिणाम बाकी
|29
|विमला बाई
|गीता / खुशबू सुमन
|परिणाम बाकी
|30
|सुल्ताना
|अंजली / नटी बाई
|परिणाम बाकी
|31
|प्रीति कुमारी
|कविता बैरवा / सुगना बाई बैरवा
|परिणाम बाकी
|32
|जितेंद्र कुमार
|प्रियंका / रहीमा बेगम
|परिणाम बाकी
|33
|धर्मेंद्र भार्गव
|भारत भूषण / अशोक शर्मा
|परिणाम बाकी
|34
|दीपक
|अनिता / दीपक सोनी
|परिणाम बाकी
|35
|बृजेश सुमन
|चन्द्रपाल / हितेश चन्देल
|परिणाम बाकी
|36
|धीरज
|शिवशंकर / संजीव कुमार सुमन
|परिणाम बाकी
|37
|सत्येन्द्र कुमार
|शेलेन्द्र / शीतल राठौर
|परिणाम बाकी
|38
|निलेश जैन
|शशी चतुर्वेदी / कीर्ति
|परिणाम बाकी
|39
|श्वेता
|महेश / तेजेश
|परिणाम बाकी
|40
|यश
|रानू / महेश
|परिणाम बाकी
|41
|सोहन सिंह बैरवा
|प्रहलाद ऐरवाल / हरिओम
|परिणाम बाकी
|42
|योगेंद्र नागर
|पुरुषोतम / भीमशंकर
|परिणाम बाकी
|43
|सोनिया
|विजय / गोविन्द चक्रवर्ती
|परिणाम बाकी
|44
|अक्षय कुमार सेन
|अब्दुल कलाम / शरद कुमार
|परिणाम बाकी
|45
|मनीष
|खुशबु किन्नर / ललित सुमन
|परिणाम बाकी
|46
|परमानन्द
|मयंक माथोड़िया / कमल राठौर
|परिणाम बाकी
|47
|प्रीति
|शीतल मारू / मंजू
|परिणाम बाकी
|48
|शबीना बानो
|साजिदा / रूखसार बानो
|परिणाम बाकी
|49
|वरुण
|प्रियंका / नफीसा
|परिणाम बाकी
|50
|मुबारिक हुसेन
|रिसालत अली / मोहम्मद तालिब
|परिणाम बाकी
|51
|महेन्द्र
|महेश कुमार / मुनाफ अंसारी
|परिणाम बाकी
|52
|राकेश
|अखलाक / इंसाफ अंसारी
|परिणाम बाकी
|53
|कृष्णा बाई
|पूजा वैष्णव / सुगना बाई
|परिणाम बाकी
|54
|अंतिमा सुमन
|रेखा बाई सुमन / निशा
|परिणाम बाकी
|55
|चन्द्र कला बाई
|गायत्री / लक्ष्मी सुमन
|परिणाम बाकी
|56
|प्रीती
|कशिश देशवलि / निशा
|परिणाम बाकी
|57
|चंद्र मोहन
|शिव चरण / सुरेश कुमार
|परिणाम बाकी
|58
|प्रमोद कुमार शर्मा
|राजेन्द्र सिंह / महेंद्र
|परिणाम बाकी
|59
|रमेश चंद
|देवेन्द्र / अशोक कुमार
|परिणाम बाकी
|60
|मुकेश
|राजेन्द्र / लोकेश मीणा
|परिणाम बाकी
बारां में 14 टेबल पर 8 राउंड में मतगणना हो रही है। वहीं अंता और छबड़ा में 7-7, अटरू और मांगरोल में 5-5 तथा सीसवाली में 4 टेबल पर वोटों की गिनती जारी है।
|वार्ड संख्या
|बीजेपी प्रत्याशी
|कांग्रेस / AAP प्रत्याशी
|कौन जीता
|1
|गिरिश कांत
|सुरेन्द्र
|गिरिश कांत (BJP)
|2
|अन्तिमा महावर
|मैना
|मैना (कांग्रेस)
|3
|रामकिशन
|उमाशंकर
|उमाशंकर (कांग्रेस)
|4
|भूपेन्द्र
|ओमप्रकाश
|ओमप्रकाश (कांग्रेस)
|5
|पंकेश प्रजापति
|पिंकी बाई
|पंकेश प्रजापति (BJP)
|6
|कन्हैयालाल
|सत्यनारायण
|सत्यनारायण (कांग्रेस)
|7
|सुनीता
|अर्चना
|अर्चना (कांग्रेस)
|8
|दिनेश
|नरेन्द्र
|दिनेश (BJP)
|9
|नरेन्द्र
|राजेन्द्र प्रसाद
|नरेन्द्र (BJP)
|10
|इस्लाम
|आबिद हुसैन
|शेख आरिफ अनवर (निर्दलीय)
|11
|जीतू
|कविता
|जीतू (BJP)
|12
|सुनील मालव
|चेतन्य कुमार
|सुनील मालव (BJP)
|13
|मालती
|हीना शेख
|हीना शेख (कांग्रेस)
|14
|दामिनी नागर
|संन्तोष
|दामिनी नागर (BJP)
|15
|विष्णु कुमारी
|सीमा
|विष्णु कुमारी (BJP)
|16
|अब्दुल फिरोज
|फरदीन अंसारी
|फरदीन अंसारी (कांग्रेस)
|17
|नरगिस
|मुन्नी बेगम
|मुन्नी बेगम (कांग्रेस)
|18
|धनराज चैारसिया
|अब्दुल गफ्फार
|धनराज चैारसिया (BJP)
|19
|अंकित
|गिरीराज
|गिरीराज (कांग्रेस)
|20
|यशोदा
|ज्योति सुमन
|यशोदा (BJP)
|21
|अक्षय सिंह
|यशपाल
|अक्षय सिंह (BJP)
|22
|पुरूषोत्तम मालव
|त्रिलोक
|पुरूषोत्तम मालव (BJP)
|23
|गोविन्द अग्रवाल
|पंकज कुमार
|गोविन्द अग्रवाल (BJP)
|24
|अशोक कुमार
|शाहबाज खान
|मो. शारिक (निर्दलीय)
|25
|महावीर प्रसाद
|लोकेश नागर
|महावीर प्रसाद (BJP)
|26
|सीमा सुमन
|जीतूराम सुमन
|सीमा सुमन (BJP)
|27
|निर्मला
|रूकसाना
|रूकसाना (कांग्रेस)
|28
|अनुराग सुमन
|प्रदीप कुमार
|प्रदीप कुमार (कांग्रेस)
|29
|सुरेन्द्र गौतम
|संदीप शर्मा
|संदीप शर्मा (कांग्रेस)
|30
|आशीष कोहली
|महेन्द्र कुमार महावर
|महेन्द्र कुमार महावर (कांग्रेस)
|31
|रामराज
|अजय मेघवाल
|अजय मेघवाल (कांग्रेस)
|32
|लीलाधर
|दीपक
|दीपक (कांग्रेस)
|33
|रामनारायण यादव
|लक्ष्मण
|रामनारायण यादव (BJP)
|34
|जितेन्द्र कुमार
|हरिओम मीणा
|घनश्याम (निर्दलीय)
|35
|ललिता
|सुमन
|सुमन (कांग्रेस)
|वार्ड संख्या
|बीजेपी प्रत्याशी
|कांग्रेस / AAP प्रत्याशी
|कौन जीता
|1
|जानकी बाई
|मुन्नी बाई
|मुन्नी बाई (कांग्रेस)
|2
|सुषमा
|रिजवाना खानम
|सुषमा (BJP)
|3
|क्षितिज महावर
|किरण
|क्षितिज महावर (BJP)
|4
|देवीलाल
|प्रहलाद
|प्रहलाद (कांग्रेस)
|5
|कृष्ण मुरारी दिलावर
|रीना कुमारी
|कृष्ण मुरारी दिलावर (BJP)
|6
|गुलाबचन्द
|विष्णु सुमन
|विष्णु सुमन (कांग्रेस)
|7
|हिमांशु शर्मा
|निशा
|निशा (कांग्रेस)
|8
|बाबूलाल
|सुरेन्द्र कुमार
|सुरेन्द्र कुमार (कांग्रेस)
|9
|नितेश प्रताप सिंह
|दिनेश सेन
|दिनेश सेन (कांग्रेस)
|10
|कुलदीप सोनी
|मनोज कुमार
|मनोज कुमार (कांग्रेस)
|11
|मीना सुमन
|पिंकी
|प्रियंका सेन (निर्दलीय)
|12
|सन्तोष बाई
|टीना
|टीना (कांग्रेस)
|13
|सत्यनारायण
|नितेश
|नितेश (कांग्रेस)
|14
|महेन्द्र
|लक्ष्मी चन्द
|महेन्द्र (BJP)
|15
|कुलदीप चंद्रसेन
|राकेश
|कुलदीप चंद्रसेन (BJP)
|16
|मुकेश
|नीरज मेघवाल
|नीरज मेघवाल (कांग्रेस)
|17
|रामेश्वर मीणा
|रामचंद
|रामेश्वर मीणा (BJP)
|18
|मधु बाई
|नीतू सुमन
|नीतू सुमन (कांग्रेस)
|19
|प्रमोद कुमार
|गजेन्द्र कुमार
|प्रमोद कुमार (BJP)
|20
|रामबाबू
|श्याम सुन्दर
|रामबाबू (BJP)
|21
|चिंटू गालव
|पूजा
|परिणाम बाकी
|22
|जय प्रकाश
|मोहम्मद फेयज
|मोहम्मद फेयज (कांग्रेस)
|23
|सीमा गुप्ता
|मंजू
|मंजू (कांग्रेस)
|24
|कुलदीप
|बलराम
|कुलदीप (BJP)
|25
|जगदीप कुमार
|पवन कुमार
|पवन कुमार (कांग्रेस)
|वार्ड संख्या
|बीजेपी प्रत्याशी
|कांग्रेस / AAP प्रत्याशी
|कौन जीता
|1
|प्रदीप
|सुष्मा
|परिणाम बाकी
|2
|रजनी
|राजेंद्र कुमार
|परिणाम बाकी
|3
|ओम प्रकाश
|अभिषेक
|परिणाम बाकी
|4
|विमला बाई
|आराधना
|परिणाम बाकी
|5
|मोहिनी
|देवेन्द्र शर्मा
|परिणाम बाकी
|6
|लीला बाई
|राधा
|परिणाम बाकी
|7
|निकिता शर्मा
|निशा भार्गव
|परिणाम बाकी
|8
|रीतु नागर
|राजेश कुमारी
|परिणाम बाकी
|9
|भंवर लाल
|शिवचरण
|परिणाम बाकी
|10
|हरिओम
|सुनील भार्गव
|परिणाम बाकी
|11
|नितेश कुमार
|जितेन्द्र
|परिणाम बाकी
|12
|रजनी गेरा
|ज्योति जांगिड
|परिणाम बाकी
|13
|गायत्री बाई
|लक्ष्मी बाई
|परिणाम बाकी
|14
|प्रवीण कुमार वर्मा
|महेश कुमार
|परिणाम बाकी
|15
|फारूख अहमद
|अयाजुल हक़ फारुकी
|परिणाम बाकी
|16
|डालचन्द
|ममता सोनी
|परिणाम बाकी
|17
|कमल सिंह
|मधुसूदन
|परिणाम बाकी
|18
|कांदबिनी शर्मा
|नंदू उपाध्याय
|परिणाम बाकी
|19
|लक्ष्मी देवी
|लक्ष्मी शर्मा
|परिणाम बाकी
|20
|विपिन कुमार
|परिणाम बाकी
|21
|मनोज कूमार
|मुकेश कुमार
|परिणाम बाकी
|22
|राधेश्याम
|नीतू सोनी
|परिणाम बाकी
|23
|दीपक कुमार
|मो. खालिद खाँ
|परिणाम बाकी
|24
|मसर्रत
|सलमा
|परिणाम बाकी
|25
|रीना सुमन
|सत्यनारायण
|परिणाम बाकी
|26
|गोविन्द कुमार कोली
|भगवान लाल
|परिणाम बाकी
|27
|नुरजहॉ कुरेशी
|संजीदा
|परिणाम बाकी
|28
|ओमप्रकाश
|राम प्रसाद
|परिणाम बाकी
|29
|हेमलता सिंगोर
|निशा
|परिणाम बाकी
|30
|रफीक
|हस्सान खान
|परिणाम बाकी
|31
|सहीदन
|खेरूनिशा
|परिणाम बाकी
|32
|प्रिया गोयल
|भावना साहू
|परिणाम बाकी
|33
|कपिल
|जगदीश
|परिणाम बाकी
|34
|इरशाद
|मुजाहिद खान
|परिणाम बाकी
|35
|मनमोहन
|अब्दुल शाहीद
|परिणाम बाकी
|वार्ड संख्या
|बीजेपी प्रत्याशी
|कांग्रेस प्रत्याशी
|कौन जीता
|1
|हरिओम
|प्रेम शंकर
|परिणाम बाकी
|2
|दीपांशु सुमन
|राधेश्याम
|परिणाम बाकी
|3
|सुनीता
|संपत बाई
|परिणाम बाकी
|4
|सीमा
|सुनीता बाई गोचर
|परिणाम बाकी
|5
|ओम प्रकाश
|पवन
|परिणाम बाकी
|6
|नन्द बिहारी
|हेमन्त कुमार यादव
|परिणाम बाकी
|7
|वसीम अख्तर
|अकबर अली
|परिणाम बाकी
|8
|मोहम्मद अशफ़ाक़
|वसीम अकरम
|परिणाम बाकी
|9
|अब्दुल सलीम
|रुस्तम भाई
|परिणाम बाकी
|10
|मोनिका मीणा
|बलराम
|परिणाम बाकी
|11
|राजंती
|द्वारक्या बाई
|परिणाम बाकी
|12
|सलमा बानो
|जाहिदा बेगम
|परिणाम बाकी
|13
|असगर अली
|खूबसूरत
|परिणाम बाकी
|14
|रिजवाना
|शमीम बानो
|परिणाम बाकी
|15
|मो इरफान
|मोहम्मद शादाब
|परिणाम बाकी
|16
|नियाज़ अख्तर
|अख़लाक़ अहमद
|परिणाम बाकी
|17
|सितारा बेगम
|आरजू परवीन
|परिणाम बाकी
|18
|कमलेश गालव
|अनिता
|परिणाम बाकी
|19
|पीयूष कुमार विजय
|हिमांशु
|परिणाम बाकी
|20
|निजामुद्दीन
|अशरफ अली
|परिणाम बाकी
|21
|हरिओम
|प्रमोद कुमार
|परिणाम बाकी
|22
|अमित कुमार
|सत्यवीर
|परिणाम बाकी
|23
|पंकज कुमार
|राजेन्द्र कुमार
|परिणाम बाकी
|24
|भगवानदास
|धर्मेन्द्र कुमार
|परिणाम बाकी
|25
|गजानन्द
|रमेशचन्द
|परिणाम बाकी
|26
|प्रदीप कुमार
|राकेश कुमार
|परिणाम बाकी
|27
|हेमलता
|बृजेश
|परिणाम बाकी
|28
|गौरी
|बन्टी बाई
|परिणाम बाकी
|29
|भूपेंद्र कुमार
|चौथमल
|परिणाम बाकी
|30
|अहसान अली
|असगर अली
|परिणाम बाकी
|31
|रीना कुशवाह
|मीना कुमारी
|परिणाम बाकी
|32
|रतन बाई
|भूरी बाई
|परिणाम बाकी
|33
|प्रहलाद सिंह
|मांगीलाल
|परिणाम बाकी
|34
|मुकलेश
|मंजू बाई
|परिणाम बाकी
|35
|बृजराज
|कमल शंकर
|परिणाम बाकी
|वार्ड नं.
|BJP प्रत्याशी
|कांग्रेस
|कौन जीता
|1
|घनश्याम
|मुकुट बिहारी
|श्रवण कुमार (निर्दलीय)
|2
|लोकेश
|पप्पूलाल
|चंद्रभान (निर्दलीय)
|3
|बुद्धि प्रकाश
|मुकेश
|मुकेश (कांग्रेस)
|4
|मोहित
|रामपाल बैरवा
|रामपाल बैरवा (कांग्रेस)
|5
|गिर्राज
|चौथमल
|चौथमल (कांग्रेस)
|6
|ममता
|पूजा कुमारी हरिजन
|ममता (BJP)
|7
|अशोक कुमार
|राजेन्द्र कुमार
|राजेन्द्र कुमार (कांग्रेस)
|8
|ललिता
|अनीता
|अनीता (कांग्रेस)
|9
|लाड कँवर
|मोबीना बेगम
|लाड कँवर (BJP)
|10
|भूली बाई
|मरजीना
|मरजीना (कांग्रेस)
|11
|लता गौतम
|गायत्री शर्मा
|प्रमीला बाई (निर्दलीय)
|12
|शम्भू दयाल नामा
|मोहम्मद यूनुस
|मोहम्मद यूनुस (कांग्रेस)
|13
|इनायत हुसैन
|नजरुद्दीन अन्सारी
|वाजिद अली (निर्दलीय)
|14
|रैना सुमन
|देवकी माली
|रैना सुमन (BJP)
|15
|पीयूष नागर
|नवल किशोर
|पीयूष नागर (BJP)
|16
|रामशंकर वैष्णव
|गोविन्द नागर
|रामशंकर वैष्णव (BJP)
|17
|रामेश्वर प्रसाद मीना
|रमेश चन्द
|रामेश्वर प्रसाद मीना (BJP)
|18
|नंदकिशोर
|लोकेश गोचर
|लोकेश गोचर (कांग्रेस)
|19
|विनोद शर्मा
|पीयुष खण्डेलवाल
|पीयुष खण्डेलवाल (कांग्रेस)
|20
|महावीर प्रसाद
|मधुसूदन गुर्जर
|नन्दकिशोर (निर्दलीय)
जिले में बारां की मतगणना राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अंता की राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अटरू की राजकीय कन्या महाविद्यालय, छबड़ा की राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मांगरोल की राजकीय महाविद्यालय स्थित कन्या छात्रावास और सीसवाली की स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूल में हो रही है।
मांगरोल में 35 वार्डों के लिए 126 प्रत्याशी मैदान में हैं। इनमें भाजपा-कांग्रेस के अलावा एसडीपीआई, वेलफेयर सोसायटी, लोकतांत्रिक पार्टी और बड़ी संख्या में निर्दलीय प्रत्याशी शामिल हैं। बागी निर्दलीयों के कारण यहां मुकाबला खासा रोचक माना जा रहा है। अटरू में 25 वार्डों के लिए 80.84 प्रतिशत मतदान हुआ था। यहां भी परिणाम को लेकर प्रत्याशियों और समर्थकों में उत्सुकता बनी हुई है।
मतगणना केंद्रों पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। अधिकृत व्यक्तियों को ही प्रवेश दिया जा रहा है और केंद्रों पर मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं है।
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