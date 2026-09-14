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बारां

Baran Nikay Result: बारां नगर परिषद की मतगणना जारी, यहां देखें सभी 6 निकायों का रिजल्ट

Baran Nikay Result: बारां नगर परिषद समेत जिले के छह निकायों में मतगणना जारी है। कई वार्डों के चुनाव परिणाम आ चुके हैं। यहां देखें बारां नगर परिषद के साथ अंता, अटरू, छबड़ा, मांगरोल और सीसवाली नगर पालिकाओं के वार्डों के नतीजे।
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बारां

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Kamal Mishra

Sep 14, 2026

baran nikay result

Baran Nikay Result: बारां नगर परिषद और जिले के 5 नगर पालिकाओं के नतीजे (फोटो-पत्रिका)

बारां। राजस्थान नगरीय निकाय आम चुनाव-2026 के तहत बारां जिले के सभी छह नगरीय निकायों में हुए मतदान के बाद सोमवार सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो गई है। बारां नगर परिषद के साथ अंता, अटरू, छबड़ा, मांगरोल और सीसवाली नगर पालिकाओं के वार्डों के नतीजे आज सामने आएंगे। मतगणना के साथ ही प्रत्याशियों के राजनीतिक भविष्य और शहर की नई सरकार की तस्वीर साफ होगी। इस खबर में सभी छह निकायों के परिणाम वार्डवार अपडेट किए जाएंगे।

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर बालमुकुंद असावा के अनुसार, ईवीएम से हुए मतदान की गणना संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों की निगरानी में की जा रही है। बारां नगर परिषद के अधिकांश परिणाम दोपहर 12 बजे तक सामने आने की संभावना है।

बारां जिले के नगरीय निकाय

बारां- नगर परिषद
अंता- नगर पालिका
अटरू- नगर पालिका
छबड़ा- नगर पालिका
मांगरोल- नगर पालिका
सीसवाली- नगर पालिका

बारां नगर परिषद चुनाव रिजल्ट : परिणाम लगातार अपडेट किए जा रहे हैं।

वार्ड संख्याबीजेपी प्रत्याशीकांग्रेस / AAP प्रत्याशीकौन जीता
1रेणुमंजू बाई / चन्द्रकला सुमनचन्द्रकला सुमन (AAP) 235 वोट से जीत
2सुनीतारेखा / रानी मीणारानी मीणा (AAP) 824 जीत
3हेमंत कुमारभरत कुमार यादव / केशव नागरकेशव नागर (AAP) 221 वोट से जीते
4लव कंसलरोहिताश्व सक्सेना / मुकुट बिहारीरोहिताश्व सक्सेना (कांग्रेस) 978 वोट से जीते
5सुनीतासुनीता कुमारी / सुनिता बाईसुनीता बाई (बीजेपी) 390 वोट से जीत
6द्वारका लाल प्रजापतिआयुष / सागर सिंह राजपूतसागर सिंह राजपूत (AAP) 442 वोट से जीते
7अंतुरानीप्रतिक्षा शर्मा / राखीअंतुरानी (BJP) 386 वोट से जीत
8उत्तरानम्रता माथुर / राधा सोनीराधा सोनी (AAP) 351 वोट से जीत
9ईवर प्रसाद उर्फ ईश्वर प्रसादअभिषेक शर्मा / नीरज नागरनीरज नागर (आप) जीते
10लड्डू गोपालचौथमल / गिरीश कुमार मेहरगिरीश कुमार मेहर (आप) जीते
11प्रदीप बैरवाआशाराम / रविंद्र वर्मारविन्द्र वर्मा (आप) जीते
12हरीश वैष्णवसत्यनारायण / प्रशांत गौतमहरीश वैष्णव (बीजेपी) 568 वोट से जीते
13दिनेश कुमाररिंकू / गजेंद्रगजेंद्र (आप) 439 से जीते
14ममताप्रियंका / अंजूप्रियंका (कांग्रेस) 464 से जीत
15रिंकूरचना / निशापरिणाम बाकी
16अंतिमारामविलास / दीपकपरिणाम बाकी
17अर्जुनगजेंद्र सिंह / ऋषि सोनपरिणाम बाकी
18सूरज मलनवीन कुमार / राजेशपरिणाम बाकी
19मांगीबाई/ कलावतीपरिणाम बाकी
20जयनारायणसाजिब खान / गजेंद्र राठौरपरिणाम बाकी
21अम्बूजयशवन्त कुमार यादव / सोनू जाटवपरिणाम बाकी
22उज्जवल सिंहरोहित / रवीन्द्र गोस्वामीपरिणाम बाकी
23चन्द्रकलासीमा यादव / दोलत बाईपरिणाम बाकी
24ओमप्रकाश बेरवाहेमराज / जयप्रकाशपरिणाम बाकी
25प्रियंका रेगरज्योति / राजेश बाईपरिणाम बाकी
26जगदीशराहुल / नरेश कुमारपरिणाम बाकी
27हितेष गौतममिनाक्षी / नमन जैमिनीपरिणाम बाकी
28दिलीपविष्णु / दीपकपरिणाम बाकी
29विमला बाईगीता / खुशबू सुमनपरिणाम बाकी
30सुल्तानाअंजली / नटी बाईपरिणाम बाकी
31प्रीति कुमारीकविता बैरवा / सुगना बाई बैरवापरिणाम बाकी
32जितेंद्र कुमारप्रियंका / रहीमा बेगमपरिणाम बाकी
33धर्मेंद्र भार्गवभारत भूषण / अशोक शर्मापरिणाम बाकी
34दीपकअनिता / दीपक सोनीपरिणाम बाकी
35बृजेश सुमनचन्द्रपाल / हितेश चन्देलपरिणाम बाकी
36धीरजशिवशंकर / संजीव कुमार सुमनपरिणाम बाकी
37सत्येन्द्र कुमारशेलेन्द्र / शीतल राठौरपरिणाम बाकी
38निलेश जैनशशी चतुर्वेदी / कीर्तिपरिणाम बाकी
39श्वेतामहेश / तेजेशपरिणाम बाकी
40यशरानू / महेशपरिणाम बाकी
41सोहन सिंह बैरवाप्रहलाद ऐरवाल / हरिओमपरिणाम बाकी
42योगेंद्र नागरपुरुषोतम / भीमशंकरपरिणाम बाकी
43सोनियाविजय / गोविन्द चक्रवर्तीपरिणाम बाकी
44अक्षय कुमार सेनअब्दुल कलाम / शरद कुमारपरिणाम बाकी
45मनीषखुशबु किन्नर / ललित सुमनपरिणाम बाकी
46परमानन्दमयंक माथोड़िया / कमल राठौरपरिणाम बाकी
47प्रीतिशीतल मारू / मंजूपरिणाम बाकी
48शबीना बानोसाजिदा / रूखसार बानोपरिणाम बाकी
49वरुणप्रियंका / नफीसापरिणाम बाकी
50मुबारिक हुसेनरिसालत अली / मोहम्मद तालिबपरिणाम बाकी
51महेन्द्रमहेश कुमार / मुनाफ अंसारीपरिणाम बाकी
52राकेशअखलाक / इंसाफ अंसारीपरिणाम बाकी
53कृष्णा बाईपूजा वैष्णव / सुगना बाईपरिणाम बाकी
54अंतिमा सुमनरेखा बाई सुमन / निशापरिणाम बाकी
55चन्द्र कला बाईगायत्री / लक्ष्मी सुमनपरिणाम बाकी
56प्रीतीकशिश देशवलि / निशापरिणाम बाकी
57चंद्र मोहनशिव चरण / सुरेश कुमारपरिणाम बाकी
58प्रमोद कुमार शर्माराजेन्द्र सिंह / महेंद्रपरिणाम बाकी
59रमेश चंददेवेन्द्र / अशोक कुमारपरिणाम बाकी
60मुकेशराजेन्द्र / लोकेश मीणापरिणाम बाकी

बारां में 14 टेबल पर 8 राउंड में मतगणना हो रही है। वहीं अंता और छबड़ा में 7-7, अटरू और मांगरोल में 5-5 तथा सीसवाली में 4 टेबल पर वोटों की गिनती जारी है।

अंता नगर पालिका चुनाव रिजल्ट 2026

वार्ड संख्याबीजेपी प्रत्याशीकांग्रेस / AAP प्रत्याशीकौन जीता
1गिरिश कांतसुरेन्द्रगिरिश कांत (BJP)
2अन्तिमा महावरमैनामैना (कांग्रेस)
3रामकिशनउमाशंकरउमाशंकर (कांग्रेस)
4भूपेन्द्रओमप्रकाशओमप्रकाश (कांग्रेस)
5पंकेश प्रजापतिपिंकी बाईपंकेश प्रजापति (BJP)
6कन्हैयालालसत्यनारायणसत्यनारायण (कांग्रेस)
7सुनीताअर्चनाअर्चना (कांग्रेस)
8दिनेशनरेन्द्रदिनेश (BJP)
9नरेन्द्रराजेन्द्र प्रसादनरेन्द्र (BJP)
10इस्लामआबिद हुसैनशेख आरिफ अनवर (निर्दलीय)
11जीतूकविताजीतू (BJP)
12सुनील मालवचेतन्य कुमारसुनील मालव (BJP)
13मालतीहीना शेखहीना शेख (कांग्रेस)
14दामिनी नागरसंन्तोषदामिनी नागर (BJP)
15विष्णु कुमारीसीमाविष्णु कुमारी (BJP)
16अब्दुल फिरोजफरदीन अंसारीफरदीन अंसारी (कांग्रेस)
17नरगिसमुन्नी बेगममुन्नी बेगम (कांग्रेस)
18धनराज चैारसियाअब्दुल गफ्फारधनराज चैारसिया (BJP)
19अंकितगिरीराजगिरीराज (कांग्रेस)
20यशोदाज्योति सुमनयशोदा (BJP)
21अक्षय सिंहयशपालअक्षय सिंह (BJP)
22पुरूषोत्तम मालवत्रिलोकपुरूषोत्तम मालव (BJP)
23गोविन्द अग्रवालपंकज कुमारगोविन्द अग्रवाल (BJP)
24अशोक कुमारशाहबाज खानमो. शारिक (निर्दलीय)
25महावीर प्रसादलोकेश नागरमहावीर प्रसाद (BJP)
26सीमा सुमनजीतूराम सुमनसीमा सुमन (BJP)
27निर्मलारूकसानारूकसाना (कांग्रेस)
28अनुराग सुमनप्रदीप कुमारप्रदीप कुमार (कांग्रेस)
29सुरेन्द्र गौतमसंदीप शर्मासंदीप शर्मा (कांग्रेस)
30आशीष कोहलीमहेन्द्र कुमार महावरमहेन्द्र कुमार महावर (कांग्रेस)
31रामराजअजय मेघवालअजय मेघवाल (कांग्रेस)
32लीलाधरदीपकदीपक (कांग्रेस)
33रामनारायण यादवलक्ष्मणरामनारायण यादव (BJP)
34जितेन्द्र कुमारहरिओम मीणाघनश्याम (निर्दलीय)
35ललितासुमनसुमन (कांग्रेस)

अटरू नगर पालिका चुनाव रिजल्ट

वार्ड संख्याबीजेपी प्रत्याशीकांग्रेस / AAP प्रत्याशीकौन जीता
1जानकी बाईमुन्नी बाईमुन्नी बाई (कांग्रेस)
2सुषमारिजवाना खानमसुषमा (BJP)
3क्षितिज महावरकिरणक्षितिज महावर (BJP)
4देवीलालप्रहलादप्रहलाद (कांग्रेस)
5कृष्ण मुरारी दिलावररीना कुमारीकृष्ण मुरारी दिलावर (BJP)
6गुलाबचन्दविष्णु सुमनविष्णु सुमन (कांग्रेस)
7हिमांशु शर्मानिशानिशा (कांग्रेस)
8बाबूलालसुरेन्द्र कुमारसुरेन्द्र कुमार (कांग्रेस)
9नितेश प्रताप सिंहदिनेश सेनदिनेश सेन (कांग्रेस)
10कुलदीप सोनीमनोज कुमारमनोज कुमार (कांग्रेस)
11मीना सुमनपिंकीप्रियंका सेन (निर्दलीय)
12सन्तोष बाईटीनाटीना (कांग्रेस)
13सत्यनारायणनितेशनितेश (कांग्रेस)
14महेन्द्रलक्ष्मी चन्दमहेन्द्र (BJP)
15कुलदीप चंद्रसेनराकेशकुलदीप चंद्रसेन (BJP)
16मुकेशनीरज मेघवालनीरज मेघवाल (कांग्रेस)
17रामेश्‍वर मीणारामचंदरामेश्‍वर मीणा (BJP)
18मधु बाईनीतू सुमननीतू सुमन (कांग्रेस)
19प्रमोद कुमारगजेन्द्र कुमारप्रमोद कुमार (BJP)
20रामबाबूश्याम सुन्दररामबाबू (BJP)
21चिंटू गालवपूजापरिणाम बाकी
22जय प्रकाशमोहम्मद फेयजमोहम्मद फेयज (कांग्रेस)
23सीमा गुप्तामंजूमंजू (कांग्रेस)
24कुलदीपबलरामकुलदीप (BJP)
25जगदीप कुमारपवन कुमारपवन कुमार (कांग्रेस)

छबड़ा नगर पालिका चुनाव रिजल्ट : परिणाम लगातार अपडेट किए जा रहे हैं

वार्ड संख्याबीजेपी प्रत्याशीकांग्रेस / AAP प्रत्याशीकौन जीता
1प्रदीपसुष्मापरिणाम बाकी
2रजनीराजेंद्र कुमारपरिणाम बाकी
3ओम प्रकाशअभिषेकपरिणाम बाकी
4विमला बाईआराधनापरिणाम बाकी
5मोहिनीदेवेन्द्र शर्मापरिणाम बाकी
6लीला बाईराधापरिणाम बाकी
7निकिता शर्मानिशा भार्गवपरिणाम बाकी
8रीतु नागरराजेश कुमारीपरिणाम बाकी
9भंवर लालशिवचरणपरिणाम बाकी
10हरिओमसुनील भार्गवपरिणाम बाकी
11नितेश कुमारजितेन्द्रपरिणाम बाकी
12रजनी गेराज्योति जांगिडपरिणाम बाकी
13गायत्री बाईलक्ष्मी बाईपरिणाम बाकी
14प्रवीण कुमार वर्मामहेश कुमारपरिणाम बाकी
15फारूख अहमदअयाजुल हक़ फारुकीपरिणाम बाकी
16डालचन्दममता सोनीपरिणाम बाकी
17कमल सिंहमधुसूदनपरिणाम बाकी
18कांदबिनी शर्मानंदू उपाध्यायपरिणाम बाकी
19लक्ष्मी देवीलक्ष्मी शर्मापरिणाम बाकी
20विपिन कुमारपरिणाम बाकी
21मनोज कूमारमुकेश कुमारपरिणाम बाकी
22राधेश्यामनीतू सोनीपरिणाम बाकी
23दीपक कुमारमो. खालिद खाँपरिणाम बाकी
24मसर्रतसलमापरिणाम बाकी
25रीना सुमनसत्यनारायणपरिणाम बाकी
26गोविन्द कुमार कोलीभगवान लालपरिणाम बाकी
27नुरजहॉ कुरेशीसंजीदापरिणाम बाकी
28ओमप्रकाशराम प्रसादपरिणाम बाकी
29हेमलता सिंगोरनिशापरिणाम बाकी
30रफीकहस्सान खानपरिणाम बाकी
31सहीदनखेरूनिशापरिणाम बाकी
32प्रिया गोयलभावना साहूपरिणाम बाकी
33कपिलजगदीशपरिणाम बाकी
34इरशादमुजाहिद खानपरिणाम बाकी
35मनमोहनअब्दुल शाहीदपरिणाम बाकी

मांगरोल नगर पालिका रिजल्ट : चुनाव परिणाम लगातार अपडेट किए जा रहे हैं।

वार्ड संख्याबीजेपी प्रत्याशीकांग्रेस प्रत्याशीकौन जीता
1हरिओमप्रेम शंकरपरिणाम बाकी
2दीपांशु सुमनराधेश्यामपरिणाम बाकी
3सुनीतासंपत बाईपरिणाम बाकी
4सीमासुनीता बाई गोचरपरिणाम बाकी
5ओम प्रकाशपवनपरिणाम बाकी
6नन्द बिहारीहेमन्त कुमार यादवपरिणाम बाकी
7वसीम अख्तरअकबर अलीपरिणाम बाकी
8मोहम्मद अशफ़ाक़वसीम अकरमपरिणाम बाकी
9अब्दुल सलीमरुस्तम भाईपरिणाम बाकी
10मोनिका मीणाबलरामपरिणाम बाकी
11राजंतीद्वारक्या बाईपरिणाम बाकी
12सलमा बानोजाहिदा बेगमपरिणाम बाकी
13असगर अलीखूबसूरतपरिणाम बाकी
14रिजवानाशमीम बानोपरिणाम बाकी
15मो इरफानमोहम्मद शादाबपरिणाम बाकी
16नियाज़ अख्तरअख़लाक़ अहमदपरिणाम बाकी
17सितारा बेगमआरजू परवीनपरिणाम बाकी
18कमलेश गालवअनितापरिणाम बाकी
19पीयूष कुमार विजयहिमांशुपरिणाम बाकी
20निजामुद्दीनअशरफ अलीपरिणाम बाकी
21हरिओमप्रमोद कुमारपरिणाम बाकी
22अमित कुमारसत्यवीरपरिणाम बाकी
23पंकज कुमारराजेन्द्र कुमारपरिणाम बाकी
24भगवानदासधर्मेन्द्र कुमारपरिणाम बाकी
25गजानन्दरमेशचन्दपरिणाम बाकी
26प्रदीप कुमारराकेश कुमारपरिणाम बाकी
27हेमलताबृजेशपरिणाम बाकी
28गौरीबन्टी बाईपरिणाम बाकी
29भूपेंद्र कुमारचौथमलपरिणाम बाकी
30अहसान अलीअसगर अलीपरिणाम बाकी
31रीना कुशवाहमीना कुमारीपरिणाम बाकी
32रतन बाईभूरी बाईपरिणाम बाकी
33प्रहलाद सिंहमांगीलालपरिणाम बाकी
34मुकलेशमंजू बाईपरिणाम बाकी
35बृजराजकमल शंकरपरिणाम बाकी

सीसवाली नगर पालिका चुनाव रिजल्ट : परिणाम लगातार अपडेट किए जा रहे हैं।

वार्ड नं.BJP प्रत्याशीकांग्रेसकौन जीता
1घनश्याममुकुट बिहारीश्रवण कुमार (निर्दलीय)
2लोकेशपप्पूलालचंद्रभान (निर्दलीय)
3बुद्धि प्रकाशमुकेशमुकेश (कांग्रेस)
4मोहितरामपाल बैरवारामपाल बैरवा (कांग्रेस)
5गिर्राजचौथमलचौथमल (कांग्रेस)
6ममतापूजा कुमारी हरिजनममता (BJP)
7अशोक कुमारराजेन्द्र कुमारराजेन्द्र कुमार (कांग्रेस)
8ललिताअनीताअनीता (कांग्रेस)
9लाड कँवरमोबीना बेगमलाड कँवर (BJP)
10भूली बाईमरजीनामरजीना (कांग्रेस)
11लता गौतमगायत्री शर्माप्रमीला बाई (निर्दलीय)
12शम्भू दयाल नामामोहम्मद यूनुसमोहम्मद यूनुस (कांग्रेस)
13इनायत हुसैननजरुद्दीन अन्सारीवाजिद अली (निर्दलीय)
14रैना सुमनदेवकी मालीरैना सुमन (BJP)
15पीयूष नागरनवल किशोरपीयूष नागर (BJP)
16रामशंकर वैष्णवगोविन्द नागररामशंकर वैष्णव (BJP)
17रामेश्वर प्रसाद मीनारमेश चन्दरामेश्वर प्रसाद मीना (BJP)
18नंदकिशोरलोकेश गोचरलोकेश गोचर (कांग्रेस)
19विनोद शर्मापीयुष खण्डेलवालपीयुष खण्डेलवाल (कांग्रेस)
20महावीर प्रसादमधुसूदन गुर्जरनन्दकिशोर (निर्दलीय)

जिले में बारां की मतगणना राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अंता की राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अटरू की राजकीय कन्या महाविद्यालय, छबड़ा की राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मांगरोल की राजकीय महाविद्यालय स्थित कन्या छात्रावास और सीसवाली की स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूल में हो रही है।

मांगरोल में 35 वार्डों के लिए 126 प्रत्याशी मैदान में हैं। इनमें भाजपा-कांग्रेस के अलावा एसडीपीआई, वेलफेयर सोसायटी, लोकतांत्रिक पार्टी और बड़ी संख्या में निर्दलीय प्रत्याशी शामिल हैं। बागी निर्दलीयों के कारण यहां मुकाबला खासा रोचक माना जा रहा है। अटरू में 25 वार्डों के लिए 80.84 प्रतिशत मतदान हुआ था। यहां भी परिणाम को लेकर प्रत्याशियों और समर्थकों में उत्सुकता बनी हुई है।

मतगणना केंद्रों पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। अधिकृत व्यक्तियों को ही प्रवेश दिया जा रहा है और केंद्रों पर मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं है।

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Updated on:

14 Sept 2026 11:45 am

Published on:

14 Sept 2026 11:06 am

Hindi News / Rajasthan / Baran / Baran Nikay Result: बारां नगर परिषद की मतगणना जारी, यहां देखें सभी 6 निकायों का रिजल्ट

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