राजस्थान निकाय चुनाव: भाजपा पर बिफरे अशोक गहलोत, बोले- पुलिस के जरिए पार्षदों को डराया-धमकाया जा रहा

पूर्व मुख्यमंत्री ने दावा किया कि 10 नगर निगमों में से पाली, बीकानेर, अजमेर और भरतपुर नगर निगमों में भाजपा हार चुकी है। अब भाजपा जोधपुर और अलवर में निर्दलीय तथा कांग्रेस पार्षदों को पुलिस के जरिए डराकर-धमकाकर अपने पक्ष में करने का प्रयास कर रही है। गहलोत ने पुलिस और जिला प्रशासन से ऐसे किसी भी पक्षपातपूर्ण काम को रोकने की मांग की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता से ले रही है।