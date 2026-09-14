Jaipur Nagar Nigam Election Result: कांग्रेस का आरोप- री-काउंटिंग के नाम पर जीते प्रत्याशियों को हराया जा रहा, कलेक्टर से की शिकायत

किशनपोल से कांग्रेस विधायक अमीन कागजी ने कहा कि हम कलेक्टर से इस मुद्दे को लेकर मिलने आए हैं कि जिन उम्मीदवारों को पहले विजेता घोषित किया गया था, उन्हें दोबारा मतगणना (रीकाउंटिंग) करवाकर हरा हुआ बताया जा रहा है। इसी तरह, हमारे वार्ड 52, सांगानेर में, जो मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है, हम स्पष्ट रूप से जीत रहे थे। लेकिन वहां भी दोबारा मतगणना कराई गई और जिन उम्मीदवारों को हम जीता हुआ मान रहे थे, उन्हें हारा हुआ दिखाया जा रहा है। हम ऐसा नहीं होने देंगे। न्याय मिलना चाहिए। इसी बात से कलेक्टर को अवगत कराने के लिए हम यहां आए हैं।