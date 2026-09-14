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Jaipur Nagar Nigam Election Result: कांग्रेस का आरोप- री-काउंटिंग के नाम पर जीते प्रत्याशियों को हराया जा रहा, कलेक्टर से की शिकायत

Jaipur Election Result 2026: जयपुर नगर निगम चुनाव के नतीजों को लेकर कांग्रेस ने मतगणना में गड़बड़ी और री-काउंटिंग के जरिए प्रत्याशियों को हराने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेताओं ने कलेक्टर से शिकायत कर निष्पक्ष जांच और विजेता प्रत्याशियों को प्रमाण-पत्र देने की मांग की है।
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जयपुर

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Ashib Khan

Sep 14, 2026

congress

जयपुर में कांग्रेस ने लगाए गड़बड़ी के आरोप (File Photo)

Jaipur Election Result 2026: जयपुर नगर निगम के वार्ड 101 में बीजेपी प्रत्याशी रवि शंकर की जीत पर कांग्रेस ने गड़बड़ी का आरोप लगाया है। इसको लेकर कांग्रेस नेताओं ने कलेक्टर से भी मुलाकात की है। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि दुर्गेश शर्मा 100 वोटों से जीत गए थे। जीतने के बाद भी आपने उन्हें हारा हुआ घोषित कर दिया।

उन्होंने कहा कि चुनाव परिणामों में किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। परिणाम निष्पक्ष होने चाहिए। अगर परिणामों में कोई गड़बड़ी हुई है, तो इससे बड़ा पाप और कुछ नहीं हो सकता। यह गलत है।

'रिकाउंटिंग के नाम पर कांग्रेस को हरा रहे'

किशनपोल से कांग्रेस विधायक अमीन कागजी ने कहा कि हम कलेक्टर से इस मुद्दे को लेकर मिलने आए हैं कि जिन उम्मीदवारों को पहले विजेता घोषित किया गया था, उन्हें दोबारा मतगणना (रीकाउंटिंग) करवाकर हरा हुआ बताया जा रहा है। इसी तरह, हमारे वार्ड 52, सांगानेर में, जो मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है, हम स्पष्ट रूप से जीत रहे थे। लेकिन वहां भी दोबारा मतगणना कराई गई और जिन उम्मीदवारों को हम जीता हुआ मान रहे थे, उन्हें हारा हुआ दिखाया जा रहा है। हम ऐसा नहीं होने देंगे। न्याय मिलना चाहिए। इसी बात से कलेक्टर को अवगत कराने के लिए हम यहां आए हैं।

कांग्रेस नेता पुष्पेंद्र भारद्वाज ने रिकाउंटिंग के नाम पर कांग्रेस प्रत्याशियों को हराने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जहां पर जीत-हार का अंतर बहुत कम है, वहां ये लोग दोबारा मतगणना के नाम पर हमें हराने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हम जीत चुके हैं। वहीं, जहां हमारी जीत का अंतर कम है और हम दोबारा मतगणना की मांग कर रहे हैं, वहां वे ऐसा करने से इनकार कर रहे हैं। 

उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर हमारा प्रतिनिधिमंडल कलेक्टर के पास शिकायत लेकर आया है और हम किसी भी तरह का अन्याय नहीं होने देंगे। कलेक्टर ने कहा है कि जिस स्थान से संबंधित शिकायत है, वहां से लिखित आवेदन प्रस्तुत करें; उसकी जांच की जाएगी।

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Updated on:

14 Sept 2026 03:04 pm

Published on:

14 Sept 2026 03:04 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur Nagar Nigam Election Result: कांग्रेस का आरोप- री-काउंटिंग के नाम पर जीते प्रत्याशियों को हराया जा रहा, कलेक्टर से की शिकायत

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