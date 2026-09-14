Jaipur Election Result 2026: निर्दलीयों ने फेंका ‘तीसरा पत्ता’, 30 से ज्यादा चेहरे बिगाड़ सकते हैं जीत-हार का गणित

Jaipur Election Result 2026: जयपुर। नगर निगम चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के बीच सत्ता की सीधी लड़ाई मानी जा रही है, लेकिन शहर के कई वार्डों में निर्दलीय दोनों दलों के समीकरणों में सेंध लगा सकते हैं। कहीं टिकट कटने से नाराज पूर्व पार्षद मैदान में उतरे तो कहीं पार्टी के बागियों ने अपना अलग मोर्चा खोल दिया। कुछ वार्डों में निर्दलीय इतने मजबूती से लड़े कि मुकाबला त्रिकोणीय हो गया। अब मतगणना में इन वार्डों का फैसला सिर्फ भाजपा-कांग्रेस के वोटों से नहीं होगा, बल्कि यह भी सामने आएगा कि किस निर्दलीय ने किस दल का वोट काटा और किसकी जीत का रास्ता आसान या मुश्किल कर दिया।