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Jaipur Election Result 2026: निर्दलीयों ने फेंका ‘तीसरा पत्ता’, 30 से ज्यादा चेहरे बिगाड़ सकते हैं जीत-हार का गणित

जयपुर नगर निगम चुनाव में भाजपा-कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर के बीच कई वार्डों में निर्दलीय उम्मीदवारों ने मुकाबला त्रिकोणीय बना दिया है। मतगणना में तय होगा कि निर्दलीयों ने किस दल के वोटों में सेंध लगाई और किसकी जीत-हार का समीकरण बदला।
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जयपुर

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kamlesh sharma

Sep 14, 2026

Jaipur Nagar Nigam Election

जयपुर नगर निगम चुनाव। फोटो: एआई

Jaipur Election Result 2026: जयपुर। नगर निगम चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के बीच सत्ता की सीधी लड़ाई मानी जा रही है, लेकिन शहर के कई वार्डों में निर्दलीय दोनों दलों के समीकरणों में सेंध लगा सकते हैं। कहीं टिकट कटने से नाराज पूर्व पार्षद मैदान में उतरे तो कहीं पार्टी के बागियों ने अपना अलग मोर्चा खोल दिया। कुछ वार्डों में निर्दलीय इतने मजबूती से लड़े कि मुकाबला त्रिकोणीय हो गया। अब मतगणना में इन वार्डों का फैसला सिर्फ भाजपा-कांग्रेस के वोटों से नहीं होगा, बल्कि यह भी सामने आएगा कि किस निर्दलीय ने किस दल का वोट काटा और किसकी जीत का रास्ता आसान या मुश्किल कर दिया।

विद्याधर नगर: बागियों ने बढ़ाई बेचैनी

वार्ड-8 में भाजपा की सुमन अग्रवाल और कांग्रेस की रुचिका सोनी के बीच मुकाबले में पूर्व पार्षद दिनेश कांवट की पत्नी मंजू शर्मा निर्दलीय मैदान में रहीं। वार्ड-10 में भाजपा की पलक यादव और कांग्रेस की वंदना जाखड़ के सामने चंदा कुमावत ने चुनौती दे सकते हैं। वार्ड-11 में भाजपा के शैलेंद्र शर्मा और कांग्रेस के प्रेम सिंह के बीच कमलेश तिवारी ने दम दिखाया। वार्ड-13 में पूर्व पार्षद रणवीर सिंह राजावत और वार्ड-15 में पंकज गोयल, तरुण खटोड़ व पीताम्बर शर्मा ने मुकाबले को रोचक बनाया।

झोटवाड़ा: कई वार्डों में त्रिकोणीय मुकाबला

वार्ड-23 में भाजपा के विकास बारेठ और कांग्रेस के अजीत सिंह के सामने अम्बादान सिंह ने मजबूती दिखाई। वार्ड-28 में आठ निर्दलीयों में जितेंद्र सिंह, उम्मेद सिंह और विनोद प्रमुख रहे। वार्ड-29 में दिलीप सिंह शेखावत ने भाजपा के महादेव बागड़ा और कांग्रेस के सत्यनारायण शर्मा के बीच तीसरा कोण बनाया। यहां अमित, जोगेंद्र, अभिषेक और सुनीता कंवर समेत अन्य निर्दलीय भी मैदान में रहे। वार्ड-31 में मुकेश यादव ने त्रिकोण बनाया, जबकि बाबू सिंह और आशीष यादव ने भी वोटों में सेंध लगाई। वार्ड-35 में अमरचंद कुमावत प्रमुख निर्दलीय चुनौती रहे।

सांगानेर-बगरू: पूर्व पार्षद भी मैदान में

वार्ड-38 में आरएलपी के हुकुम सिंह चौधरी ने मुकाबला त्रिकोणीय किया। वार्ड-47 में पूर्व पार्षद जय वशिष्ठ और विनायक जैन समेत अन्य प्रत्याशियों ने समीकरण बिगाड़े। बगरू के वार्ड-66 में पूर्व पार्षद किशनलाल मौर्य, वार्ड-70 में सुमन जांगिड़ और सपना शर्मा तथा वार्ड-71 में आप के साजिद के साथ अतीकुर्रहमान, सलीम और सुहेल ने मुकाबले को रोचक बनाया।

मालवीय नगर-सिविल लाइन्स में भी तीसरा कोण

वार्ड-73 में ऊषा बाधवा के साथ रेखा गोयल और कला श्री मैदान में रहीं। वार्ड-77 में पूर्व पार्षद रमेश सैनी ने चुनौती दी। वार्ड-98 में उपेश शर्मा प्रमुख निर्दलीय रहे, जबकि वार्ड-101 में पूर्व पार्षद मनोज मुद्गल ने भाजपा-कांग्रेस के बीच सेंध लगाने की कोशिश की।

किशनपोल-आदर्श नगर में भी वोटों का बंटवारा

वार्ड-104 में सुनील मीणा, वार्ड-108 में संगीता नाटा और वार्ड-111 में कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन खारिज होने के बाद निर्दलीय नरेश शर्मा पर पार्टी के दांव ने मुकाबले को अलग रंग दिया। यहां योगेंद्र भी मैदान में रहे। आदर्श नगर के वार्ड-119 में फैसल कुरैशी, वार्ड-120 में आप के कलीम और वार्ड-128 में ईशाक मंसूरी ने तीसरा कोण बनाया।

हवामहल में बागी और निर्दलीय निर्णायक

वार्ड-133 में रश्मि सैनी समेत सुशीला, मौजम और सुनीता सहित कई निर्दलीयों ने भाजपा-कांग्रेस का गणित प्रभावित किया। वार्ड-135 में अख्तर हुसैन, वार्ड-136 में सना खान और वार्ड-137 में पूर्व उप महापौर असलम फारुखी की सक्रियता ने मुकाबले को रोचक बनाया। वार्ड-140 में पूर्व पार्षद भूपेंद्र मीणा निर्दलीय मैदान में रहे।

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Updated on:

14 Sept 2026 08:38 am

Published on:

14 Sept 2026 08:35 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur Election Result 2026: निर्दलीयों ने फेंका ‘तीसरा पत्ता’, 30 से ज्यादा चेहरे बिगाड़ सकते हैं जीत-हार का गणित

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