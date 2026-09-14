Jaipur Nagar Nigam Election Results: आज नपेगा दिग्गजों का सियासी कद, नतीजे बताएंगे भाजपा-कांग्रेस की ताकत; चौंका सकते हैं परिणाम

भाजपाः पुनीत कर्णावट

कांग्रेसः प्रदीप जैन

यह वार्ड भाजपा के अंदर टिकट विवाद के कारण चर्चा में आ गया था। पार्टी ने पूर्व उपमहापौर पुनीत कर्णावट को प्रत्याशी बनाया, लेकिन आखिरी समय में भाजपा के सिंबल को लेकर विवाद खड़ा हो गया। मालवीय नगर विधायक कालीचरण सराफ की ओर से दूसरे दावेदार कुलदीप मिश्रा को सिंबल दिए जाने की खबर के बाद अंततः अधिकृत प्रत्याशी पुनीत कर्णावट ही रहे। कांग्रेस के प्रदीप जैन से सीधा मुकाबला हुआ है। दोनों प्रत्याशी जैन होने से मुकाबला करीबी रह सकता है। वार्ड में 13729 मतदाता है। यहां सिर्फ 54.85 प्रतिशत मतदान हुआ है।