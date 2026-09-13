Ganesh Chaturthi : ‘रील’ देखकर जयपुर चले आए देशभर के कुंवारे, मोतीडूंगरी गणेशजी का सिंजारा बना ‘मेहंदी उत्सव’

आगरा से आए दीपक ने कहा कि यहां की मेहंदी लगाने से शादी हो जाती है। यह रील देखकर जयपुर आया हूं। इंदौर से राधिका शर्मा अपने बेटे के लिए मेहंदी लेने आई हैं। इतनी भीड़ की उम्मीद नहीं थी। कई युवक अपने लिए तो माता-पिता बच्चों के लिए मेहंदी लेने पहुंचे। खेतड़ी से आए राधेश्याम और शैफाली ने बताया कि मैंने यहां की मेहंदी लेने वाले युवाओं की शादी होते भी देखी है, इसलिए लेने आया हूं। मंदिर के पास दुकान लगाने वाले रोशन शर्मा ने बताया कि उन्होंने 40 साल में ऐसी भीड़ नहीं देखी।