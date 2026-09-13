Jaipur Crime : जयपुर में बुजुर्ग डॉक्टर व उनकी पत्नी डिजिटल अरेस्ट, साइबर ठगों ने 6 लाख ठगे, मामला दर्ज

Jaipur Crime : राजस्थान की राजधानी पिंक सिटी जयपुर में साइबर ठगों ने डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर 70 वर्षीय बुजुर्ग डॉक्टर और उनकी पत्नी से करीब छह लाख रुपए ठग लिए। ठगों ने खुद को जांच एजेंसी का अधिकारी बताते हुए पीड़ित को गंभीर अपराध में फंसाने की धमकी दी। उन्होंने कहा कि आपके खिलाफ राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त मामला दर्ज हो चुका है। उन्होंने जयपुर से उठवा लेने की धमकी देते हुए पति-पत्नी को जेल भेज देने के लिए कहा। इतना ही नहीं, उसकी संपत्ति भी सीज करने और बच्चों को नुकसान पहुंचाने की धमकी देकर लगातार मानसिक दबाव बनाया गया। इस संबंध में पीड़ित डॉ. कुलभूषण ने मानसरोवर थाने में मामला दर्ज करवाया है।