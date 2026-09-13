Rajasthan News: बीच उड़ान मचा हड़कंप, एयर इंडिया विमान की जयपुर में इमरजेंसी लैंडिंग, जानिए बड़ी वजह

भोपाल से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाली Air India की फ्लाइट AI1886 को तकनीकी खराबी के कारण अचानक जयपुर के सांगानेर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ डायवर्ट करना पड़ा। हवा में उड़ते विमान में अचानक आई तकनीकी खराबी के बाद पायलटों ने सुरक्षा प्रक्रियाओं का पालन करते हुए राजस्थान के जयपुर एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग कराई। विमान के सुरक्षित उतरते ही ग्राउंड स्टाफ और यात्रियों ने राहत की सांस ली, हालांकि अचानक हुए इस घटनाक्रम से उड़ने वाले यात्रियों में हड़कंप मच गया।