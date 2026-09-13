Rajasthan News : 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते सांभर SHO राममिलन मीणा अरेस्ट, जयपुर ACB की बड़ी कार्रवाई 

जयपुर ग्रामीण के सांभर क्षेत्र में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की स्पेशल टीम ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस कार्रवाई में सांभर थाना अधिकारी (SHO) राममिलन मीणा को 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई स्थानीय स्तर पर चल रहे एक सार्वजनिक सड़क निर्माण कार्य को बिना किसी पुलिसिया व्यवधान या विवाद के सुचारू रूप से जारी रखने के बदले मांगी गई घूस के एवज में की गई है। शिकायतकर्ता ठेकेदार और स्थानीय ग्रामीणों ने पुलिस अधिकारी द्वारा लगातार काम रोकने की धमकी और पैसों की नाजायज मांग से परेशान होकर एंटी करप्शन ब्यूरो की शरण ली थी।