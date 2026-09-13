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Rajasthan News : 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते सांभर SHO राममिलन मीणा अरेस्ट, जयपुर ACB की बड़ी कार्रवाई 

जयपुर एसीबी की बड़ी कार्रवाई! सांभर थाना प्रभारी राममिलन मीणा 50 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। सड़क निर्माण कार्य निर्विवाद चलाने के नाम पर मांगी थी घूस।
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जयपुर

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Nakul Devarshi

Sep 13, 2026

jaipur acb trap sambhar sho rammilan meena 50 thousand bribe news

सांभर थाना प्रभारी राममिलन मीणा सीबी ट्रेप कार्रवाई - PIC

जयपुर ग्रामीण के सांभर क्षेत्र में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की स्पेशल टीम ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस कार्रवाई में सांभर थाना अधिकारी (SHO) राममिलन मीणा को 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई स्थानीय स्तर पर चल रहे एक सार्वजनिक सड़क निर्माण कार्य को बिना किसी पुलिसिया व्यवधान या विवाद के सुचारू रूप से जारी रखने के बदले मांगी गई घूस के एवज में की गई है। शिकायतकर्ता ठेकेदार और स्थानीय ग्रामीणों ने पुलिस अधिकारी द्वारा लगातार काम रोकने की धमकी और पैसों की नाजायज मांग से परेशान होकर एंटी करप्शन ब्यूरो की शरण ली थी।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक (DG) गोविंद गुप्ता और अतिरिक्त महानिदेशक (ADG) स्मिता श्रीवास्तव के निर्देश में इस गोपनीय योजना को तैयार किया गया था। एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ASP) भूपेंद्र चौधरी के नेतृत्व में गठित स्पेशल टीम ने सांभर थाने के आसपास जाल बिछाया और जैसे ही परिवादी ने तय रणनीति के अनुसार 50 हजार रुपये की नकदी थाना प्रभारी राममिलन मीणा को सौंपी, एसीबी की टीम ने अचानक दबिश देकर उन्हें रंगे हाथों दबोच लिया।

इस हाई-प्रोफाइल गिरफ्तारी के बाद पूरे जयपुर ग्रामीण पुलिस जिले और राजस्थान पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है, क्योंकि किसी थाना प्रभारी का अपने ही कार्यालय में घूस लेते पकड़ा जाना प्रशासनिक व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े करता है।

'रिश्वत दो, काम जारी रखो...!'

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार स्थानीय क्षेत्र में विकास कार्यों और सड़क निर्माण का काम काफी समय से प्रस्तावित था, लेकिन निर्माण कार्य शुरू होते ही पुलिस का हस्तक्षेप बढ़ने लगा था। शिकायतकर्ता के अनुसार, सांभर SHO राममिलन मीणा लगातार निर्माण कार्य में अड़ंगा डालने और कानूनी कार्रवाई की धमकी दे रहे थे। उन्होंने काम को बिना किसी प्रशासनिक रुकावट और निर्विवाद रूप से चलने देने की एवज में भारी-भरकम राशि की मांग की थी, जिसके बाद मामला 50 हजार रुपये पर तय हुआ।

एसीबी टीम ने रचा 'चक्रव्यूह'

पीड़ित द्वारा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद एसीबी की टीम ने प्राथमिक सत्यापन कराया। इस सत्यापन में रिश्वत मांगे जाने की पुष्टि पूरी तरह सही पाई गई।

इसके बाद एसीबी के एएसपी भूपेंद्र चौधरी ने अपनी टीम के साथ सांभर थाने के पास जाल बिछाया। जैसे ही आरोपी SHO ने 50 हजार रुपये का केमिकल लगा नोटों का बंडल स्वीकार किया, इशारा मिलते ही एसीबी टीम ने मौके पर पहुंचकर उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया और रिश्वत की राशि बरामद कर ली।

DG और ADG की निगरानी में कार्रवाई

एसीबी मुख्यालय के उच्च अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में विकास कार्यों में बाधा डालने वाले या आम नागरिकों से काम के एवज में रिश्वत मांगने वाले किसी भी लोकसेवक को बख्शा नहीं जाएगा।

डीजी गोविंद गुप्ता और एडीजी स्मिता श्रीवास्तव के निर्देशन में हुई इस त्वरित कार्रवाई से क्षेत्र के व्यापारियों, ठेकेदारों और आम नागरिकों में राहत की सांस ली गई है। एसीबी अब आरोपी अधिकारी के सरकारी आवास और अन्य ठिकानों पर आय से अधिक संपत्ति के कोण से भी तलाशी अभियान चला रही है।

राम मिलन मीणा जयपुर ग्रामीण जिले के सांभर लेक पुलिस थाने के थानाधिकारी हैं। उनके कार्यकाल और भूमिका से जुड़ी कुछ प्रमुख जानकारियां हैं-

नियुक्ति और पदभार: राम मिलन मीणा ने नवंबर 2025 में सांभर लेक थाने के थानाधिकारी के रूप में पदभार संभाला था। पद ग्रहण करने के बाद उन्होंने क्षेत्र में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने और नशीले पदार्थों के कारोबार पर सख्ती बरतने के निर्देश जारी किए थे।

चर्चित मामले: अगस्त 2026 में सांभर क्षेत्र में हुए एक बहुचर्चित ब्लाइंड मर्डर और लूट की गुत्थी (कमला देवी हत्याकांड) को सुलझाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। उनकी टीम ने साइबर सेल की मदद से तकनीकी साक्ष्य जुटाकर मृतका की सगी भांजी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया था।

हालिया गतिविधियां: सितंबर 2026 में हुए राजस्थान नगरीय निकाय चुनावों के दौरान सांभर कस्बे में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने प्रशासन के साथ मिलकर संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी रखी और फ्लैग मार्च (पैदल मार्च) का नेतृत्व किया था।

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Updated on:

13 Sept 2026 12:19 pm

Published on:

13 Sept 2026 12:19 pm

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