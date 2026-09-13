जयपुर नगर निगम चुनाव: भाजपा-कांग्रेस की उड़ी नींद, 30 बागी बन सकते हैं बहुमत की राह में रोड़ा; जानें सियासी समीकरण

गत निगम चुनाव में यहां 42 वार्ड में से 25 पर भाजपा, 15 कांग्रेस और 2 पर निर्दलीय ने जीत दर्ज की थी। इस बार 22 में से 17 वार्ड का मतदान 60% से अधिक रहा। यह परंपरागत तौर पर भाजपा के वर्चस्व वाला इलाका है। यहां भाजपा का पारंपरिक वोटर बड़ी संख्या में निकला है तो पार्टी को फायदा मिल सकता है। लेकिन यहां इस बार बागी निर्दलीयों ने पार्टी की नींद उड़ा रखी है। पार्षद प्रत्याशियों की किलेबंदी में इस क्षेत्र के प्रत्याशियों को अलग रिसोर्ट में ठहराया गया है। विधानसभा में यहां से कांग्रेस कभी नहीं जीती। गत चुनाव में उपमुख्यमंत्री दियाकुमारी ने यहां से बड़ी जीत दर्ज की थी।