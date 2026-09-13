Ganesh Chaturthi: जयपुर में मोती डूंगरी जाने से पहले देख लें ट्रैफिक एडवाइजरी, कई रास्ते बंद; QR कोड से मिलेगी पार्किंग

जयपुर। गणेश चतुर्थी के अवसर पर 14 सितंबर को मोती डूंगरी गणेश मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने रूट और पार्किंग का विशेष प्लान जारी किया है। जाम और ट्रैफिक अव्यवस्था से बचने के लिए मंदिर के आसपास 'नो-व्हीकल जोन' रहेगा। वहीं, श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए क्यूआर कोड भी जारी किया गया है, जिसे स्कैन कर मोबाइल पर ही पार्किंग की लाइव स्थिति (खाली/फुल) देखी जा सकेगी। इससे श्रद्धालु घर से निकलने से पहले ही पार्किंग की स्थिति जान सकेंगे और उसी के अनुसार अपना रूट तय कर पाएंगे।