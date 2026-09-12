Rajasthan: नशा बेचकर कमाया पैसा, 73.64 करोड़ की संपत्तियां कुर्क, 38 मामलों में बड़ी कार्रवाई

जयपुर। राजस्थान पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई का दायरा अब उनकी अवैध कमाई तक पहुंचा दिया है। मादक पदार्थों के कारोबार से कथित तौर पर अर्जित की गई संपत्तियों पर प्रदेशभर में बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 73 करोड़ 64 लाख 64 हजार 948 रुपए की चल और अचल संपत्तियों को कुर्क, फ्रीज और सीज किया है। NDPS एक्ट की धारा 68-F के तहत की गई इस कार्रवाई में 38 मामलों में अंतिम आदेश स्वीकृत हो चुके हैं।