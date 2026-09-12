12 सितंबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

टोंक

Tonk News : टोंक में ₹5 करोड़ का विदेशी गांजा बरामद, कैलिफोर्निया-मलेशिया से भारत लाई गई, लालाराम गिरफ्तार

Tonk News : टोंक जिले में विदेशी गांजे की पहली और अब तक की सबसे बड़ी खेप पकड़ी गई। यह गांजा कैलिफोर्निया और मलेशिया से भारत लाया गया है। इसकी कीमत करीब ₹5 करोड़ बताई जा रही है। इस मामले में एक गिरफ्तार किया गया है।
2 min read
Google source verification

टोंक

image

Sanjay Kumar Srivastava

Sep 12, 2026

tonk california malaysia marijuana seized lalaram arrested

Tonk News : निवाई। डीएसटी की ओर से जब्त किया गया विदेशी गांजा और आरोपी की बाइक। फोटो पत्रिका

Tonk News : टोंक शहर में विदेशी नशे के कारोबार से जुड़ी बड़ी खेप का खुलासा हुआ है। जिला स्पेशल टीम (डीएसटी) ने कार्रवाई करते हुए पांच किलोग्राम हाइ ग्रेड विदेशी गांजा बरामद किया है। इसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब पांच करोड़ रुपए बताई जा रही है। टोंक जिले में विदेशी गांजे की यह पहली और अब तक की सबसे बड़ी खेप पकड़े जाने की बात सामने आई है। जिला स्पेशल टीम (डीएसटी) ने कार्रवाई के दौरान लालाराम (20 वर्ष) को गिरफ्तार किया।

उसके कब्जे से पांच किलोग्राम ओजी नामक गांजा बरामद किया गया। पुलिस के अनुसार इसकी कीमत 50 लाख से एक करोड़ रुपए प्रति किलोग्राम तक बताई जा रही है। आरोपी के कब्जे से एक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है।

अवैध तरीके से लाया भारत

प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया कि हाइ ग्रेड ओजी गांजा कैलिफोर्निया और मलेशिया से अवैध तरीके से भारत लाया जाता है। इसके बाद इसे अवैध सप्लाई नेटवर्क के जरिए अलग-अलग स्थानों तक पहुंचाया जाता है।

आरोपी के इस खुलासे के बाद पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि विदेशी गांजे की खेप भारत में कहां पहुंची और इसके पीछे कौन-कौन लोग सक्रिय हैं। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ निवाई थाने में एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है।

पाइपलाइन बिछाकर भूल गया ठेकेदार, मरम्मत की इंतजार में सड़क

बीसलपुर परियोजना के तहत पाइप लाइन बिछाने के बाद बड़ागांव की सड़क राहगीरों के लिए मुसीबत बन गई है। पाइप लाइन डालने के लिए सड़क खोदी गई, काम पूरा हुआ और ठेकेदार चला गया, लेकिन सड़क की सुध लेने वाला कोई नहीं है। सड़क पर जगह-जगह गहरे गड्‌ढे और उबड़-खाबड़ रास्ता होने से ग्रामीणों को रोजाना परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालात ऐसे है कि दोपहिया वाहन चालकों को हर कदम संभलकर आगे बढ़ना पड़ रहा है।

ग्रामीणों ने बताया कि पाइप लाइन बिछाने से पहले सड़क खोदते समय ठेकेदार ने काम पूरा होने के बाद सड़क को पूर्व स्थिति में करने का भरोसा दिया था। पाइप लाइन बिछाने का काम पूरा हुए समय बीत गया, लेकिन सड़क की मरम्मत नहीं कराई गई। इसके चलते सड़क की हालत लगातार खराब होती जा रही है। सड़क पर बने गहरे गड्ढे वाहन चालकों के लिए परेशानी का कारण बने हुए हैं। उन्होंने बताया कि रात के समय सड़क की स्थिति और अधिक खतरनाक हो जाती है।

SET 2026 : राजस्थान में 13 सितम्बर को ‘सेट’ परीक्षा, सुबह 10 बजे के बाद एंट्री नहीं, ये दस्तावेज जरूरी, इन पर है बैन

ये भी पढ़ें
rajasthan 13 sept set exam these documents necessary there is a ban

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

12 Sept 2026 08:23 pm

Published on:

12 Sept 2026 08:23 pm

Hindi News / Rajasthan / Tonk / Tonk News : टोंक में ₹5 करोड़ का विदेशी गांजा बरामद, कैलिफोर्निया-मलेशिया से भारत लाई गई, लालाराम गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

टोंक

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: आर्केस्ट्रा में महिला डांसर के साथ RTO इंस्पेक्टर ने जमकर लगाए ठुमके, वीडियो वायरल

inspector dance
टोंक

Tonk News: प्यास बुझाने कुएं पर पहुंचा किसान, पैर फिसला, डूबने से हुई मौत

tonk farmer death
टोंक

टोंक में निकाय चुनाव का बहिष्कार, वार्ड-2 के सभी प्रत्याशियों ने नामांकन लिए वापस

Tonk News
टोंक

Tonk News: किसानों की मेहनत पर फिरा पानी, अचानक गिरे लौकी के भाव, खेत में ही सड़ने लगी

tonk farmer hard work goes to waste bottle gourd price plummet
टोंक

टोंक में 133 परिवारों ने फर्जी दस्तावेजों से बनवाए अंत्योदय कार्ड, 7 दिन में वैध दस्तावेज नहीं दिए तो होगी वसूली

tonk fake ration card
टोंक
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.