Tonk News : टोंक में ₹5 करोड़ का विदेशी गांजा बरामद, कैलिफोर्निया-मलेशिया से भारत लाई गई, लालाराम गिरफ्तार

ग्रामीणों ने बताया कि पाइप लाइन बिछाने से पहले सड़क खोदते समय ठेकेदार ने काम पूरा होने के बाद सड़क को पूर्व स्थिति में करने का भरोसा दिया था। पाइप लाइन बिछाने का काम पूरा हुए समय बीत गया, लेकिन सड़क की मरम्मत नहीं कराई गई। इसके चलते सड़क की हालत लगातार खराब होती जा रही है। सड़क पर बने गहरे गड्ढे वाहन चालकों के लिए परेशानी का कारण बने हुए हैं। उन्होंने बताया कि रात के समय सड़क की स्थिति और अधिक खतरनाक हो जाती है।