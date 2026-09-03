टोंक में निकाय चुनाव का बहिष्कार, वार्ड-2 के सभी प्रत्याशियों ने नामांकन लिए वापस

टोंक। निकाय चुनाव के बीच टोंक के डारड़ा हिंद गांव में ग्रामीणों का विरोध अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। गांव को नगर परिषद क्षेत्र में शामिल किए जाने और परिसीमन के विरोध में ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया था। इसी क्रम में वार्ड-2 से नामांकन दाखिल करने वाले सभी चार प्रत्याशियों ने अपने नामांकन वापस ले लिए। इसके साथ ही इस वार्ड में चुनावी मुकाबला ही खत्म हो गया है। अब टोंक नगर परिषद के 60 वार्डों में से 59 वार्डों में ही मतदान होगा।