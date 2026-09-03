Tonk News: किसानों की मेहनत पर फिरा पानी, अचानक गिरे लौकी के भाव, खेत में ही सड़ने लगी

समय पर गिरदावरी नहीं होने पर फसल खराबे के आकलन, मुआवजे और फसल बीमा से जुड़ी प्रक्रिया में किसानों को परेशानी हो सकती है। गिरदावरी में दर्ज फसल का विवरण आगे फसल खराबे के आकलन सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं में महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। ऐसे में किसानों को फसल खेत में खड़ी रहने के दौरान ही गिरदावरी की प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई है।