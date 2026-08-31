राजस्थान: सचिन पायलट के गढ़ में निकाय चुनाव का बहिष्कार, अफसरों की समझाइश भी फेल

नगर परिषद चुनाव के मद्देनजर रिटर्निंग अधिकारी एवं एसडीएम सीमा खेतान तथा तहसीलदार अजयपाल यादव रविवार को डारड़ा हिंद पहुंचे। अधिकारियों ने ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं और मतदान करने की अपील की। हालांकि, ग्रामीणों ने स्पष्ट कहा कि जब तक सरकार उनकी मांग स्वीकार नहीं करती, चुनाव बहिष्कार का निर्णय जारी रहेगा। ग्रामीणों ने नारेबाजी करते हुए कहा कि उनका गांव कृषि प्रधान है और इसे नगर परिषद में शामिल करने का निर्णय वापस लिया जाना चाहिए।