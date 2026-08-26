Tonk News: मामूली कहासुनी में लाठी-भाटा जंग, सिर में चोट लगने से बुजुर्ग की मौत

Tonk: मृतक हीरालाल गुर्जर। (फोटो-पत्रिका)
टोंक। बरोनी थाना क्षेत्र के पीतावास गांव में बुधवार शाम मामूली कहासुनी को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गया। दोनों पक्षों के बीच लाठी-भाटा जंग हो गई। इसी दौरान सिर में गंभीर चोट लगने से करीब 60 वर्षीय हीरालाल गुर्जर की मौत हो गई। घटना के बाद गांव में अफरा-तफरी मच गई और तनाव का माहौल बन गया।
जानकारी के अनुसार, बुधवार शाम पीतावास गांव में किसी बात को लेकर दो पक्षों के बीच कहासुनी हो गई थी। शुरुआती विवाद कुछ ही देर में बढ़ गया और दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए। देखते ही देखते लाठी-डंडों और पत्थरों से मारपीट शुरू हो गई। इसी संघर्ष के दौरान हीरालाल गुर्जर के सिर में गंभीर चोट लग गई। चोट इतनी गंभीर थी कि उनकी मौत हो गई।
घटना की सूचना मिलते ही बरोनी थानाधिकारी जयमल सिंह पुलिस जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लेने के साथ ग्रामीणों से घटना की जानकारी ली। पुलिस की मौजूदगी में दोनों पक्षों के बीच स्थिति को शांत कराया गया। एहतियात के तौर पर गांव में पुलिस निगरानी भी बढ़ा दी गई है।
थानाधिकारी ने बताया कि प्रथम दृष्टया विवाद की शुरुआत मामूली कहासुनी से होने की जानकारी सामने आई है। इसके बाद दोनों पक्षों में मारपीट और लाठी-भाटा जंग हुई। इसी दौरान हीरालाल गुर्जर के सिर में चोट लगी, जिससे उनकी मौत हो गई।
पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर राजकीय सआदत अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और विवाद के वास्तविक कारणों के साथ-साथ झगड़े में शामिल लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस आसपास के लोगों से भी पूछताछ कर रही है।
घटना के बाद गांव में किसी तरह की अप्रिय स्थिति पैदा न हो, इसके लिए पुलिस लगातार निगरानी रख रही है। अधिकारियों ने ग्रामीणों से शांति बनाए रखने और किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही विवाद और मौत से जुड़े अन्य तथ्यों की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
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