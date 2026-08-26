Tonk News: मामूली कहासुनी में लाठी-भाटा जंग, सिर में चोट लगने से बुजुर्ग की मौत

जानकारी के अनुसार, बुधवार शाम पीतावास गांव में किसी बात को लेकर दो पक्षों के बीच कहासुनी हो गई थी। शुरुआती विवाद कुछ ही देर में बढ़ गया और दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए। देखते ही देखते लाठी-डंडों और पत्थरों से मारपीट शुरू हो गई। इसी संघर्ष के दौरान हीरालाल गुर्जर के सिर में गंभीर चोट लग गई। चोट इतनी गंभीर थी कि उनकी मौत हो गई।