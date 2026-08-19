Tonk News: वन कर्मियों पर ट्रैक्टर चढ़ाकर कुचलने की कोशिश, कूदकर बचाई जान, बाइक को रौंदा

टोंक। निवाई क्षेत्र में अवैध चेजा पत्थर परिवहन के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची वन विभाग की टीम के साथ मंगलवार शाम गंभीर घटना हो गई। प्रतिबंधित वन क्षेत्र में चेजा पत्थर से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली को रोकने का प्रयास करने पर चालक ने कथित तौर पर वनकर्मियों को कुचलने के इरादे से ट्रैक्टर तेज गति से दौड़ा दिया। इस दौरान वनरक्षक रमेश कुमार ताखर और रामजीलाल गुर्जर ने मोटरसाइकिल से छलांग लगाकर अपनी जान बचाई। हालांकि सरकारी मोटरसाइकिल ट्रैक्टर-ट्रॉली की चपेट में आकर क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं कुछ दूरी पर ट्रैक्टर-ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई।