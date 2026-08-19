Rajasthan Crime: अजमेर के आश्रम में ‘हुंकार’ की हत्या, आधी रात कहासुनी के बाद साथी ने किया हमला, आरोपी हिरासत में

अजमेर। समाज कल्याण विभाग की ओर से संचालित स्वयंसिद्धा आश्रम में मंगलवार देर रात दो आवासियों के बीच हुआ विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। रात करीब 1.30 बजे आपसी कहासुनी के बाद एक आवासी ने दूसरे पर लोहे के पाइप से हमला कर दिया। सिर, मुंह पर गंभीर चोट लगने से घायल युवक की हालत बिगड़ गई। सूचना पर पहुंची सिविल लाइंस थाना पुलिस ने उसे जेएलएन अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुटी है।