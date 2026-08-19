Rajasthan Crime: साथी ने की युवक की हत्या, गर्भवती पत्नी पर टूटा दुखों का पहाड़, 2 साल पहले हुई थी शादी

भीमा जब बाजार से वापस लौटा तो बेटे को गंभीर हालत में पड़ा देखकर उसके होश उड़ गए। सूरज को पहले भीम के राजकीय अस्पताल ले जाया गया। हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उसे ब्यावर, फिर अजमेर के जेएलएन अस्पताल रेफर कर दिया। मंगलवार तड़के 4 बजे सूरज को जेएलएन अस्पताल पहुंचाया, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। भीम थानाप्रभारी दिलीप कुमार मौके की कार्रवाई करने के बाद मंगलवार देर शाम अजमेर पहुंचे। भीमा की रिपोर्ट पर हत्या का मामला दर्ज कर शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया।