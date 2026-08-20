20 अगस्त 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

अजमेर

Ajmer: 18 साल से काम कर रहे कर्मचारी ने चोरी किए सवा करोड़ रुपए के सोने के जेवर और ₹15 लाख नकद, दुकान नहीं पहुंचा तो हुआ शक

अजमेर में ज्वेलर्स के यहां 18 साल से काम कर रहा कर्मचारी करीब 750 ग्राम सोने के आभूषण और 15 लाख रुपए नकद लेकर फरार हो गया। दुकान नहीं पहुंचने और मोबाइल बंद मिलने पर मालिक को शक हुआ।
2 min read
Google source verification

अजमेर

image

Akshita Deora

Aug 20, 2026

Ajmer Theft Case

कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज करवाते सर्राफा व्यवसायी सूरज नारायण लखोटिया (फोटो: पत्रिका)

Old Employee Stole Jewellery And Cash: अजमेर जिले में नया बाजार स्थित ज्वैलर्स के यहां 18 साल से काम कर रहा कर्मचारी सवा करोड़ रुपए कीमत के सोने के आभूषण व 15 लाख रुपए नकदी चोरी कर ले गया। कर्मचारी दुकान के लेन-देन से लेकर ज्वेलरी के रखरखाव तक की जिम्मेदारी निभा रहा था। बुधवार सुबह दुकान नहीं पहुंचने और मोबाइल बंद मिलने पर व्यापारी को संदेह हुआ। दुकान खोलकर जांच करने पर 750 ग्राम सोने के आभूषण व नकदी गायब मिली। सदर कोतवाली थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

थानाप्रभारी रामेश्वरी देवी ने बताया कि अजमेर जिले में नया बाजार चौपड़ स्थित ज्वैलर्स के संचालक सूरज नारायण लखोटिया ने रिपोर्ट दी कि आदर्शनगर की सेठी कॉलोनी निवासी दिलीप चौरसिया करीब 18 साल से शोरूम पर काम कर रहा था। लंबे समय से काम करने के कारण उसे शोरूम के नकद लेन-देन, ज्वेलरी के रखरखाव, खरीद-फरोख्त की जिम्मेदारी सौंप रखी थी।

रात को दुकान बंद करके घर गया

रिपोर्ट में बताया कि 17 अगस्त रात दिलीप दुकान बंद कर घर चला गया था। अगले दिन मंगलवार को नया बाजार सर्राफा बाजार का साप्ताहिक अवकाश होने के कारण दुकान नहीं खुली। दिलीप ने 19 अगस्त को एक घंटे देरी से दुकान पहुंचने की बात कही थी।

सुबह 11 बजे तक दुकान नहीं आया तो हुआ शक

लखोटिया ने पुलिस को बताया कि 19 अगस्त सुबह 11 बजे तक दिलीप के दुकान पर नहीं पहुंचने पर उन्होंने उसे फोन किया, लेकिन मोबाइल बंद मिला। इसके बाद उन्होंने दिलीप के पिता से संपर्क किया। पिता ने बताया कि दिलीप सुबह 9 बजे घर से दुकान के लिए निकल चुका था। काफी देर तक इंतजार के बाद भी दिलीप का पता नहीं चला तो मालिक ने दुकान खोलकर अंदर जांच की।

ज्वेलरी और नकदी गायब मिली

दुकान के अंदर जांच करने पर करीब 750 ग्राम सोने के आभूषण व 15 लाख रुपए नकद नहीं मिले। ज्वेलरी व नकदी गायब मिलने के बाद मालिक को दिलीप पर संदेह हुआ। उन्होंने उससे संपर्क करने के कई प्रयास किए, लेकिन संपर्क नहीं हो सका। देर शाम सदर कोतवाली थाने में दिलीप चौरसिया के खिलाफ चोरी की रिपोर्ट दी। पुलिस ने चोरी का मुकदमा दर्जकर अनुसंधान शुरू कर दिया। पुलिस आरोपी की तलाश के साथ ही दुकान से गायब सामान और नकदी के संबंध में भी सुराग जुटा रही है।

Jaipur Murder: 9 साल का अफेयर, डेढ़ साल की शादी.. महेश नहीं गणेश को चाहती थी कविता, ऐसे रची हत्या की साजिश

ये भी पढ़ें
jaipur murder case

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

20 Aug 2026 08:39 am

Published on:

20 Aug 2026 08:36 am

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / Ajmer: 18 साल से काम कर रहे कर्मचारी ने चोरी किए सवा करोड़ रुपए के सोने के जेवर और ₹15 लाख नकद, दुकान नहीं पहुंचा तो हुआ शक

बड़ी खबरें

View All

अजमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

अजमेर: शादी के अगले ही दिन कथित भाई के साथ दुल्हन फरार, दूल्हे की बाइक भी ले गई

bride elopes with brother next day of wedding
अजमेर

Rajasthan Crime: अजमेर के आश्रम में ‘हुंकार’ की हत्या, आधी रात कहासुनी के बाद साथी ने किया हमला, आरोपी हिरासत में

Ajmer ashram Murder Case
अजमेर

Ajmer News: मरने के बाद भी नहीं आए अपने, मोर्चरी में 20 दिन से रखे युवक के शव को अंतिम संस्कार का इंतजार

Dead body demo pic
अजमेर

Rajasthan Crime: साथी ने की युवक की हत्या, गर्भवती पत्नी पर टूटा दुखों का पहाड़, 2 साल पहले हुई थी शादी

rajsamand crime
अजमेर

सोशल मीडिया पर निगरानी और फेक न्यूज पर कार्रवाई पर कांस्टेबल का सम्मान

Rajasthan
अजमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.