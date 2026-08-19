Jaipur Murder: 9 साल का अफेयर, डेढ़ साल की शादी.. महेश नहीं गणेश को चाहती थी कविता, ऐसे रची हत्या की साजिश

पुलिस की अब तक की पूछताछ के मुताबिक, कविता दवाई लेने की बात कहकर महेश को बाइक से बोराज ले गई थी। इसके बाद दोनों बस्सी स्थित नई नाथ धाम पहुंचे। आरोप है कि यहीं कविता ने जूस में जहरीली गोलियां मिलाकर महेश को पिला दीं। जहर का असर होने पर जब महेश की हालत बिगड़ने लगी तो कविता ने कथित तौर पर अपने प्रेमी गणेश को मौके पर बुला लिया। इसके बाद दोनों महेश को लेकर विश्वकर्मा इलाके में 14 नंबर पुलिया के पास पहुंचे। बताया जा रहा है कि वहां पहुंचने के बाद कविता ने गणेश को वापस भेज दिया, ताकि उस पर किसी को शक न हो। इसके बाद उसने अपने देवर को फोन कर महेश की तबीयत अचानक बिगड़ने की जानकारी दी।