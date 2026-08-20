स्वीमिंग पूल में नन्हों की मस्ती

छुट्टियों के सबसे यादगार दिन

नैतिक जैन

गर्मी की छुट्टियां शुरू होते ही चारों दोस्त—आरव, गुड़िया, मोनू और परी—बहुत खुश थे। एक दिन उन्होंने स्विमिंग पूल में जाने की योजना बनाई। सुबह-सुबह वे अपने रंग-बिरंगे फ्लोट और गेंद लेकर पूल पहुंच गए। पूल में पहुंचते ही आरव ने खुशी से छलांग लगाई। पानी चारों तरफ उछल पड़ा। गुड़िया गोल ट्यूब पर बैठकर धीरे-धीरे तैरने लगी। मोनू बतख वाली फ्लोट पर बैठकर ऐसे घूम रहा था, जैसे वह किसी नाव का कप्तान हो। परी अपने फ्लोट पर बैठकर स्वादिष्ट नाश्ता कर रही थी। तभी आरव ने गेंद उठाकर सबको चुनौती दी। देखते हैं, कौन सबसे पहले गेंद पकड़ता है! चारों दोस्त गेंद के पीछे भागने लगे। कभी गेंद पानी में डूब जाती, तो कभी किसी के सिर के पास से निकल जाती। सभी जोर-जोर से हंस रहे थे। अचानक आसमान में बादल छा गए और हल्की बारिश शुरू हो गई। बच्चों की खुशी और बढ़ गई। वे बारिश की बूंदों के साथ पानी में खेलने लगे। थोड़ी देर बाद बड़े लोगों ने उन्हें बाहर बुलाया। घर लौटते समय चारों दोस्तों के चेहरे पर मुस्कान थी। उस दिन उन्होंने जाना कि सच्ची खुशी महंगे खिलौनों में नहीं, बल्कि दोस्तों के साथ बिताए खूबसूरत पलों में होती है।





कहानी छुट्टियों में पिकनिक

दिव्यांशी

गर्मियों के दिन थे, रोहन, रवि, अनूप और महिमा की गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी। उन्होंने पिकनिक पर जाने का सोचा।उन्होंने अपने पापा से कहा कि उन्हें पिकनिक पर लेकर चलें, पर पापा ने कहा कि अभी वे किसी काम में व्यस्त हैं।ज ब वे ज्यादा जिद करने लगे तो पापा ने हां कर दी। अनूप के पापा ने कहा कि तुम सब मेरे साथ चलो। अनुप ने अपने दोस्तों को कहा कि हम सब मेरे पापा के साथ चलते हैं, तो वे सब मान गए। अगले दिन वे सब पापा के साथ एक अच्छे जगह पर गए।वहां पर उन्होंने एक स्विमिंग पूल दिखाई दिया, पर वह बड़ों का था, तो पापा उन्हें एक बच्चों के पूल में ले गए। सभी ने वहां बहुत मजे किए।





तालाब में मस्ती

दर्शन भंडारकर

एक दिन मौसम बहुत सुहावना था। सूरज चमक रहा था और आसमान साफ था। चार दोस्त छुट्टी का आनंद लेने के लिए स्विमिंग पूल में गए। सभी बच्चे बहुत खुश थे। एक लड़का पानी में उछल-उछलकर खेल रहा था। एक लड़की तैर रही थी और दूसरा बच्चा बतख के आकार वाले फ्लोट पर बैठकर मज़े कर रहा था। एक छोटी लड़की भी पानी में खिलौने के साथ खेल रही थी। बच्चे एक-दूसरे पर पानी के छींटे मारते, गेंद से खेलते और खूब हँसते रहे। ठंडे पानी और गर्म धूप का यह मेल उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था।





स्विमिंग पूल में मस्ती

उदय शर्मा

जून का महीना था। गर्मी बहुत तेज पड़ रही थी। अजय, महेश और रीना, पिंकी एक ही स्कूल में पढ़ते थे। एक दिन अजय ने अपने दोस्तों से घूमने चलने को कहा रीना ने कहा कि गर्मी बहुत पड़ रही है। हम अगले रविवार किसी स्विमिंग पूल में चलते हैं। सभी ने सहमति दे दी। रविवार के दिन चारों अपने माता-पिता से अनुमति लेकर घर के पास में स्थित स्विमिंग पूल में नहाने पहुंच गए। चारों ने उस दिन खूब मस्ती की। गर्मी में स्विमिंग पूल में नहाकर उन्हें बहुत अच्छा लगा। चारों खूब मस्ती करके वापस घर आ गए। शाम होने तक वे थक गए, लेकिन सभी बहुत खुश थे। उन्होंने तय किया कि वे फिर कभी साथ में तैरने और खेलने आएँगे।



स्विमिंग पूल की मस्ती और नन्हे दोस्त

दक्षराज चौहान

गर्मी का मौसम था और सूरज चमक रहा था। टॉम, रिया, पीहू और सैम चारों गहरे दोस्त थे। आज रविवार का दिन था, इसलिए उन्होंने तय किया कि वे सब मिलकर स्विमिंग पूल जाएंगे और खूब मस्ती करेंगे। सभी बच्चे अपने-अपने रंग-बिरंगे स्विमिंग गियर लेकर पूल पर पहुंच गए।रिया और पीहू ने अपनी रंगीन ट्यूब्स निकालीं और पानी में तैरने लगीं। रिया पानी में बैठकर ठंडी-ठंडी कोल्ड ड्रिंक का मजा ले रही थी, तो वहीं पीहू पानी की लहरों के साथ धीरे-धीरे तैर रही थी। तभी सैम अपनी पसंदीदा रबर की बत्तख, जिसका नाम उसने 'टॉबी' रखा था, लेकर पानी में आ गया। टॉबी पीले रंग की एक बहुत ही प्यारी और बड़ी बत्तख थी। सैम ने टॉबी को पानी में उतारा और उस पर बैठ गया। यह टॉबी की पहली राइड थी। सैम जोर से चिल्लाया— देखो दोस्तों, मेरी टॉबी तैर रही है। यह देखकर टॉम से रहा नहीं गया। वह पूल के किनारे खड़ा था और उसने पानी में एक ऊंची छलांग लगा दी। टॉम के कूदते ही पानी की बड़ी-बड़ी बौछारें हवा में उड़ने लगीं। टॉम ने हवा में ही हाथ फैलाकर चिल्लाया, हुर्रे! पानी के छींटे रिया, पीहू और सैम पर भी पड़े, जिससे सब खिलखिलाकर हंस पड़े। पूल में रंग-बिरंगी गेंदें भी तैर रही थीं, जिनसे बच्चे एक-दूसरे की तरफ फेंककर खेल रहे थे। सूरज की सुनहरी किरणें पानी पर चमक रही थीं और चारों तरफ सिर्फ बच्चों के हंसने और पानी में छपक-छपक करने की आवाजें गूंज रही थीं। यह दिन उन सभी के लिए बेहद खास और यादगार बन गया था