Jabalpur news: जमीन किसी और की, सौदा अपना, महिला से 34.60 लाख की ठगी, तीन पर केस दर्ज

पास एक वर्ष 2023 में सावित्री के नोटिस पहुंचा। नोटिस से उसे पता चला कि जिस जमीन को उसने खरीदा है, वह पूनम गोयल की है और जमीन पर पहले से ही एग्रीमेंट हो चुका है। महिला ने मामले की जानकारी जुटाई तो फर्जीवाड़े का पता चला। महिला को यह भी पता चला कि पूनम काम के सिलसिले में मुंबई में रहने लगी थी, इसका फायदा उठाकर संजू ने एक महिला को फर्जी पूनम गोयल बनाया और प्लॉट की रजिस्ट्री अपने नाम करा ली। जिसके बाद वही प्लॉट उन्हें बेचा गया। जांच के बाद माढ़ोताल पुलिस ने संजू, महेंद्र और विवेक के खिलाफ एफआइआर दर्ज की।