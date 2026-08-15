जबलपुर: बच्चों जर्जर स्कूलों को संवारने में सरकारी सुस्ती, मंजूरी के बाद भी अटकी करोड़ों की राशि

जबलपुर. जिले के नौनिहालों के लिए स्कूल भवन सुरक्षित और बेहतर बनाने के सरकारी दावे जमीनी हकीकत के आगे दम तोड़ रहे हैं। खनिज प्रतिष्ठान मद से दर्जनों स्कूलों के निर्माण और मरम्मत को स्वीकृति मिलने के बावजूद राशि जारी नहीं होने से काम अटके पड़े हैं। जहां काम शुरू हुआ, वहां भी रफ्तार इतनी सुस्त है कि बच्चों को जर्जर भवनों के बीच पढ़ाई करने की मजबूरी बनी हुई है। 64 स्कूल भवनों की मरम्मत के लिए 142.72 लाख रुपए स्वीकृत किए गए थे, लेकिन अब तक राशि जारी नहीं हो सकी। वहीं 28 स्कूलों में 2 करोड़ 7 लाख रुपए की लागत से 41 अतिरिक्त कक्ष बनाए जाने हैं, लेकिन इनका निर्माण भी शुरू नहीं हुआ है। 12 जीर्ण-शीर्ण स्कूल भवनों के स्थान पर नए भवन प्रस्तावित हैं, मगर इनके प्रस्ताव अब तक राज्य शिक्षा केंद्र में लंबित हैं।