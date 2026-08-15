Jabalpur News: महफिल बार में मुस्कान की आखिरी रात, सहकर्मी ने किया हमला, घर पर इंतजार करता रहा परिवार

घटना के बाद पुलिस ने मुस्कान के परिजनों को सूचना दी जिसके बाद परिजन मौके पर पहुंचे। परिजनों ने बताया कि मुस्कान करीब 2 साल से महफिल बार में काम कर रही थी। वो सुबह 10 बजे काम पर जाती थी और रात 9 बजे घर वापस आ जाती थी। जब वो 9 बजे तक घर नहीं पहुंची तो उसके मोबाइल पर कॉल किया, लेकिन बार-बार कॉल करने पर भी उसने फोन रिसीव नहीं किया। कुछ देर बाद किसी और ने फोन कर बताया कि मुस्कान के साथ कुछ घटना हो गई है आप लोग जल्दी आ जाइए। वहां पहुंचे तो पता चला कि साथ काम करने वाले किसी पवन बर्मन ने मुस्कान की हत्या कर दी है।