जबलपुर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में विस्फोट, फिलिंग के दौरान हुए हादसे में कर्मचारी झुलसा

ordnance factory khamaria : एमपी के जबलपुर में बड़ा हादसा हुआ है। यहां की खमरिया ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में विस्फोट हुआ है। फैक्ट्री के फिलिंग एरिया में यह हादसा हुआ। आधिकारिक जानकारी के अनुसार हादसे में एक कर्मचारी बुरी तरह झुलस गया है। उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया में बारूद की फिलिंग के दौरान यह विस्फोट हुआ। यह हादसा बेहद गंभीर माना जा रहा है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और मामले की जांच कर रहे हैं।