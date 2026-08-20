जयपुर पिता मर्डर केस में बड़ा खुलासा: शराब पीकर आए दिन झगड़ता था पिता, गुस्से में बेटे ने ली पिता की जान; ऐसे खुला राज

हत्या के बाद सवाई राम ने पिता के शव को घर के अंदर ही छिपाकर रखा। पुलिस के अनुसार, आरोपी को शव ठिकाने लगाने की जगह नहीं मिल रही थी। इसके बाद उसने पिता का अंतिम संस्कार गांव टोडारायसिंह में करने का फैसला किया। गुरुवार सुबह करीब 7 बजे उसने गांव जाने के लिए एक टैक्सी बुलाई। ड्राइवर को बताया गया कि पिता की मौत हो गई है और शव को गांव ले जाना है। इसी दौरान ड्राइवर को कुछ गड़बड़ लगी।