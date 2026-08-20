जयपुर मर्डर मिस्ट्री: कंबल में लिपटा मिला 75 साल के बुजुर्ग का शव, हत्या के बाद शव ठिकाने लगाने का शक

सांगानेर सदर थाना इलाके में गुरुवार सुबह सुनसान जगह पर कंबल में लिपटा शव मिलने की सूचना पुलिस को मिली। जानकारी मिलते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंची। शव करीब 75 साल के बुजुर्ग का था। उसकी बॉडी डिकंपोज हो चुकी थी और मौके पर बदबू भी आ रही थी। शव की स्थिति को देखते हुए पुलिस ने उसके कई दिन पुराना होने की संभावना जताई है। इसके बाद मौके पर एफएसएल टीम को बुलाकर जांच करवाई गई।